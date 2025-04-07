عودة 52 ألف لاجئ سوري من الأردن منذ سقوط الأسد

وطنا اليوم:عاد 52 ألف لاجئ سوري من المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) من الأردن إلى سوريا منذ سقوط الرئيس بشار الأسد في 8 كانون الأول 2024 حتى 29 آذار 2025.

وأشار تقرير المفوضة إلى زيادة في عدد العائدين، حيث بلغ متوسط عدد الأفراد العائدين يوميًا 372 فردًا، مقارنة بمتوسط 180 لاجئًا يوميًا في الأسابيع السابقة.

وبلغ عدد اللاجئين السوريين العائدين من الأردن إلى موطنهم منذ فتح معبر جابرفي 2018، وفقًا للمفوضية نحو 106,943 شخصًا.

وأضاف التقرير أن التركيبة السكانية للعائدين بقيت دون تغيير يُذكر مقارنة بالأسابيع السابقة، حيث مثّلت النساء والفتيات حوالي 45% من إجمالي اللاجئين العائدين، فيما شكل الأطفال حوالي 42%، والرجال (18-40 عامًا) حوالي 23% من إجمالي العائدين.

وبينت المفوضية أن 372,550 لاجئًا سوريًا قد عبروا الحدود عائدين إلى سوريا، عادوا من الأردن وتركيا ولبنان والعراق ومصر وغيرها من البلدان منذ سقوط الأسد حتى 3 نيسان الحالي.

وأفاد التقرير أنه حتى 27 آذار، عاد نحو 1.05 مليون نازح داخلي إلى منازلهم في سوريا، فيما لا يزال هناك حوالي 674 ألف نازح داخلي في البلاد.

ويستضيف الأردن قرابة 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم قرابة 600 ألف لاجئ مسجل لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وفي 3 آذار 2025، أعلن وزير الداخلية مازن الفرايةعودة أكثر من 44 ألف سوري إلى بلادهم بشكل طوعي.

وقرر الأردن أواخر الشهر الماضي السماح بدخول المجموعات السياحية السورية وفق الضوابط المعتمدة، وفقًا للناطق باسم وزارة الداخلية، طارق المجالي.

وأعلن المجالي عن العودة للعمل بالموافقات على دخول المجموعات السياحية السورية إلى أراضي الأردن، وفق الضوابط والشروط المعمول بها سابقًا، وبكفالة مكاتب السياحة والسفر المرخصة، بحيث تُحدد مدة الزيارة بشهر واحد فقط.