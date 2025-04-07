%15 ارتفاع صادرات صناعة عمان بالربع الأول من العام الحالي

وطنا اليوم:واصلت صادرات غرفة صناعة عمان مسار نموها المتصاعد الذي سجلته منذ بداية العام الحالي، ما يشير إلى قدرة الصناعة الوطنية على تجاوز الصعوبات وتعزيز تنافسيتها بالأسواق التصديرية مستندة بذلك على جودتها العالية.

وسجلت صادرات الغرفة نموا بنسبة 15 % خلال الربع الأول من العام الحالي 2025، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

ووصلت صادرات الغرفة خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 1.692 مليار دينار مقابل 1.470 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

وسجلت غالبية القطاعات الصناعية ارتفاعا بصادراتها خلال الربع الأول من العام الحالي باستثناء قطاعات الصناعات العلاجية واللوازم الطبية والخشبية والأثاث والتعبئة والتغليف، حيث انخفضت بنسب 14.1 و 13.3 و 2.1 % على التوالي.

بالمقابل، ارتفعت صادرات القطاعات الصناعية السبعة الفرعية الأخرى بنسب متفاوتة كان أعلاها قطاع الصناعات الإنشائية الذي زاد بنسبة بلغت نحو 93 %، وأقلها البلاستيكية والمطاطية بنسبة 3.5 %.

واستحوذت الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق على أكثر من نصف صادرات غرفة صناعة عمان خلال الربع الأول من العام الحالي مسجلة ما قيمته 964 مليون دينار.

وأظهرت المعطيات الإحصائية أن صادرات الغرفة إلى الهند ارتفعت خلال الربع الأول من العام بنسبة 56.2 %، مسجلة 215 مليون دينار، مقابل 137 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت صادرات صناعة عمان للولايات المتحدة الأميركية تراجعا خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 2.7 %، منخفضة إلى 324 مليون دينار، مقابل 332 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، لكنها كانت أكثر الدول استقبالا لصادرات الغرفة.

وتراجعت صادرات الغرفة إلى المملكة العربية السعودية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 2.1 %، حيث بلغت 204 ملايين دينار، مقابل 208 ملايين دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وبينت المعطيات الإحصائية، تراجع صادرات صناعة عمان إلى العراق خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 2.6 %، منخفضة إلى نحو 221 مليون دينار، مقابل 226 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2024.

وحسب المعطيات الإحصائية، سجلت صادرات صناعة عمان خلال الربع الأول من العام الحالي 2025، إلى سوريا ارتفاعا بنسبة 307.1 %، لتبلغ نحو 68 مليون دينار، مقابل 16 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي 2024.

كما سجلت صادرات الغرفة إلى الشقيقة فلسطين خلال الربع الأول من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 38.9 %، وصولا لما قيمته نحو 48 مليون دينار، مقابل 34 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب التوزيع الجغرافي لصادرات الغرفة خلال الربع الأول من العام الحالي، جاءت البلدان العربية بالمقدمة بقيمة 828 مليون دينار، تلاها دول أميركا الشمالية 335 مليون دينار، فالدول الآسيوية غير العربية بقيمة 310 ملايين دينار.

وبلغت صادرات صناعة عمان لدول الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 87 مليون دينار، ودول أوروبية من غير بلدان الاتحاد 57 مليون دينار والدول الإفريقية 53 مليون دينار وبلدان أخرى بقيمة 18 مليون دينار.

وتوزعت صادرات الغرفة خلال الربع الأول من العام الحالي على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة 340 مليون دينار والكيماوية ومستحضرات التجميل 308 ملايين دينار والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات 307 ملايين دينار.

وبلغت صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية ما قيمته 250 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية نحو 146 مليون دينار، والجلدية والمحيكات 140 مليون دينار.

وتوزعت بقية صادرات الغرفة خلال الربع الأول من العام الحالي على قطاعات الصناعات البلاستيكية والمطاطية بقيمة 76 مليون دينار والتعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية 62 مليون دينار والإنشائية 56 مليون دينار والخشبية والأثاث بقيمة نحو 5 ملايين دينار.

يذكر أن غرفة صناعة عمان التي تأسست عام 1962 وتضم في عضويتها حاليا 8600 منشأة صناعية، تشغل 159 ألف عامل وعاملة برأسمال يصل الى نحو 5 مليارات دينار.