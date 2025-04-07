وفاة في حادث على الطريق الصحراوي وتحذيرات مشددة من إدارة السير

وطنا اليوم:أفادت إدارة السير صباح الإثنين بوقوع حادث سير مروع على الطريق الصحراوي، وتحديدًا في منطقة الحميمة باتجاه عمان، أسفر عن وفاة أحد الأشخاص.

وفي تقريرها المروري اليومي، أشارت الإدارة إلى حادث تصادم بين مركبتين على طريق المفرق – الزرقاء، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح متوسطة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المفرق الحكومي لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

كما تتعامل كوادر إدارة السير حاليًا مع حادث سقوط حمولة شاحنة محمّلة بمادة الإسمنت على نفس الطريق المفرق – الزرقاء، ما أدى إلى إعاقة الحركة المرورية على الجانب الأيسر للطريق.

وتبذل الجهات المعنية جهودًا كبيرة لرفع الأثر المروري وإعادة الانسيابية إلى المنطقة.

وفي سياق آخر، ضبطت إدارة السير حدثًا يبلغ من العمر 12 عامًا يقود مركبة دون رخصة، مؤكدة أن الإجراءات القانونية ستُتخذ بحقه وبحق مالك المركبة.

كما شددت الإدارة على ضرورة تجنب مثل هذه السلوكيات الخطيرة التي قد تؤدي إلى كوارث مرورية لا تُحمد عقباها.