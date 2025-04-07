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وزير خارجية الإمارات يلتقي نظيره الإسرائيلي في أبو ظبي

منذ دقيقة واحدة
وزير خارجية الإمارات يلتقي نظيره الإسرائيلي في أبو ظبي

وطنا اليوم:قالت وكالة أنباء الإمارات إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عبد الله بن زايد آل نهيان استقبل الأحد في أبو ظبي نظيره الإسرائيلي غدعون ساعر.
وأضافت الوكالة أن اللقاء بحث الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة والجهود الإقليمية والدولية لاستئناف اتفاق الهدنة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى.
وتابعت أن وزير خارجية الإمارات أكد “أولوية العمل من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن”.
كما نقلت الوكالة عن الوزير الإماراتي قوله إن الأوضاع المأساوية التي يعانيها المدنيون في قطاع غزة تتطلب بذل الجهود لضمان تدفق المساعدات الإنسانية الملحة.
من جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر إنه التقى وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد في أبو ظبي للمرة الثانية، وبحث معه قضايا إقليمية وتعزيز العلاقات.


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