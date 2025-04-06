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16500 جندي إسرائيلي يتلقون العلاج منذ بدء الحرب على غزة

7 أبريل 2025
16500 جندي إسرائيلي يتلقون العلاج منذ بدء الحرب على غزة

وطنا اليوم_قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، إن نحو 16 ألفا و500 من جنودها تلقوا العلاج من إصابات بدنية ونفسية منذ بدأت حربها على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

 

 

وأضافت، أن ما يقرب من نصف الجنود المصابين -7300- أصيبوا بمشكلات نفسية منذ أن بدأ الجيش العمليات في غزة.

 

وقال رئيس قسم إعادة التأهيل في الوزارة، ليمور لوريا، إن المصابين يعانون من اضطرابات ما بعد الصدمة، ونوبات قلق واكتئاب.

 

وذكرت أن أكثر من 400 جندي قتلوا منذ بدء العمليات في غزة بعد مقتل أكثر من 1200 شخص في عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية على معسكرات ومستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول عام 2023.

 

وكانت صحيفة معاريف العبرية، كشفت في فبراير/شباط الماضي نقلا عن شعبة إعادة التأهيل التابعة لوزارة للجيش الإسرائيلي، أن أكثر من 16 ألف جندي أصيبوا في حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على القطاع، يعاني 8600 منهم إصابات جسدية، في حين يعاني 7500 آخرون من إصابات نفسية شديدة.

 

وقال تقرير شعبة إعادة التأهيل إنه منذ بداية المعارك سقط 846 جنديا وعنصرا من قوات الشرطة التي شاركت في القتال.

 

في المقابل، خلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، بدعم أميركي مطلق، أكثر من 165 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.


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