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سلامة: نقص المياه الحالي يبلغ 50 مليون متر مكعب عن العام الماضي

منذ 3 دقائق
سلامة: نقص المياه الحالي يبلغ 50 مليون متر مكعب عن العام الماضي

وطنا اليوم:قال الناطق باسم وزارة المياه والري، عمر سلامة، إن الموسم المطري هذا العام كان ضعيفًا، ونسبة الهطول لم تتجاوز 42% من المعدل السنوي.
وأضاف أن هذا الواقع ينعكس مباشرة على حجم تخزين السدود، لافتا إلى أن نسبة التخزين تبلغ 33%.
وبين أن كمية المياه المخزنة في السدود حاليا تبلغ 97 مليون متر مكعب، مقارنة بـ150 مليون متر مكعب في نفس الفترة من العام الماضي، أي بنسبة 50%.
وأكد سلامة أن لدى الوزارة خططا كفيلة بالتعامل مع مختلف الاحتياجات، مشيرًا إلى أن وزارة المياه والري تمتلك القدرة على إدارة الوضع الراهن بكفاءة.
ولفت إلى أن كميات المياه المتوفرة حاليا ستؤدي إلى ضغوط كبيرة على عملية تزويد المياه، كما حدث العام الماضي، موضحا أن النقص الحالي في المياه يبلغ 50 مليون متر مكعب مقارنة بالعام السابق.
وأضاف أنه إذا استمرت الأحوال على ما هي عليه، فستزداد الضغوط بالتأكيد، وأن الوزارة تعمل على تطبيق عدة سيناريوهات وبرامج وخطط للتعامل مع هذا الواقع.
وأكد أن الأردن يواجه شحًا مائيًا كبيرًا، مشددًا في الوقت ذاته على أن كوادر وزارة المياه والري وشركات المياه قادرة على تلبية احتياجات المواطنين.


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