زراعة المفرق تحذر المزارعين من خطر حشرة المن

وطنا اليوم:أكدت مديرية زراعة المفرق اليوم الأحد، أهمية التزام المزارعين بالإرشادات المتبعة والطرق الصحيحة لمكافحة حشرة المن التي تشكل تهديدا كبيرا للمحاصيل الزراعية.

وأوضحت المديرية في بيان لها، أن حشرة المن تعتبر من الحشرات التي يسهل مكافحتها باستخدام مجموعة من المبيدات الفعالة.

وأشارت إلى أن المبيدات الموصى بها تشمل “أسيتامبري”، “أميداكلوبريد”، “كلوروبيروفوس”، “ثياميثوكسام”، إضافة إلى “دايمثويت”، “بريميكارب”، “فلونيكاميد”، “فوسفاميدون”، و”براتيون” و”ملاثيون”.

وأوضحت المديرية أنه يجب على المزارعين تجنب تأخير رش المبيدات، حيث أن تأجيل العملية لمدة يومين أو 3 قد يؤدي إلى انتشار الحشرة بشكل واسع، مؤكدة ضرورة الرش الدوري كل 10 أيام لضمان القضاء على الحشرة نهائيا، مع ضرورة التأكد من وصول محلول الرش إلى جميع الأماكن التي تختبئ فيها الحشرة، لاسيما السطح السفلي للأوراق.

وبينت المديرية أن حشرة المن تنتشر حاليا على معظم المحاصيل الزراعية، حيث تقوم بامتصاص العصارة النباتية، ما يؤدي إلى ضعف نمو النباتات وتسبب تجعد الأوراق، كما تفرز الحشرة مادة عسلية تجذب النمل والأمراض الفطرية، ما يزيد من الأضرار التي تلحق بالمحاصيل.

وأشارت المديرية إلى أن خطورة حشرة المن تكمن في قدرتها على نقل أكثر من 50 بالمئة من الفيروسات النباتية، حيث تتغذى الحشرة على النباتات المصابة بالفيروسات، ثم تقوم بنقلها إلى النباتات السليمة، ما يسهم في انتشار الأمراض بسرعة كبيرة بين المحاصيل.

ودعت المديرية جميع المزارعين إلى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمكافحة هذه الحشرة وحماية محاصيلهم من الأضرار المحتملة.