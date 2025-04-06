حسّان : الحكومة وفرت 40% من كلف خدمة الدين على قرض مستحق من سندات يوروبوند

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء جعفر حسَّان، إن الجهود التي بذلتها الحكومة على مدى الشهور الخمسة الماضية أثمرت عن توفير 40% من كلف خدمة الدَّين على القرض المستحق للعام الحالي من سندات يوروبوند، وهو ما ساهم في توفير ما يُقارب 40 مليون دولار سنوياً على الموازنة، من خلال تسديد سندات “يوروبوند” عبر حزمة من القروض الميسرة والصكوك الإسلامية بفوائد مخفَّضة.

وأوضح رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت مساء الأحد، أنَّ الحكومة عملت على تسديد سندات اليوروبوند المستحقة بتأمين تمويل ميسر مع بعض الدول الشقيقة والصديقة، وكذلك إصدار سندات بأدوات مالية جديدة منها الصكوك الإسلامية بفوائد مخفَّضة؛ وذلك لاستثمار فائض السيولة لدى البنوك الإسلامية وتوفير بدائل جديدة لأدوات التمويل الحكومي.

وبيَّن أنَّ الحكومة تمكنت بهذه الخطوة من توفير مصادر تمويل مخفَّضة الفائدة على سنداتها الدولية المستحقَّة، حيث يستحق عليها سندات دولية (يوروبوند) في التَّاسع والعشرين من حزيران والسَّابع من تمُّوز المقبلين بمبلغ إجمالي يصل إلى 1 مليار دولار، وهو القرض المستحق عن العام 2025، علماً بأن هناك قرض “يوروبوند” آخر يستحق عام 2026م.

وقال رئيس الوزراء: “هذا ما تعهدنا به أمام مجلس النواب في البيان الوزاري الذي قدمناه وهي خطوة أولى نأمل البناء عليها في المستقبل من خلال الاستمرار في البحث عن أدوات تمويل ميسَّرة وبكلف أقل على الموازنة العامة، بما يسهم في تخفيض فوائد الدَّين العام”.