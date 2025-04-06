المتحدة للاستثمارات الماليه تدعو لجلسه توعويه حول الأكتتاب في صندوق -UFICO -ASE20

وطنا اليوم:تحت رعاية مازن الوظائفي، المدير التنفيذي لبورصة عمّان، تقوم الشركة المتحدة للاستثمارات المالية بعقد جلسة توعوية خاصة حول الاكتتاب الحالي لصندوق (UFICO-ASE20).

سيقوم بتقديم الجلسة الرئيس التنفيذي للشركة،زيد ناصيف.

وذلك يوم الخميس الموافق 10/4/2025 في تمام الساعة الواحدة ظهراً في قاعة الملك عبدالله في مبنى مؤسسات سوق رأس المال.

ستتضمن الجلسة شرحاً مفصلاً عن أهداف الصندوق، وآلية الاكتتاب، بالإضافة إلى مميزات الاستثمار فيه.

كما سيكون هناك فرصة للحوار وفتح باب الاستفسارات للرد على تساؤلات الحضور