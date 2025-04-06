رياح غبارية شديدة في المفرق والأمن يحذر السائقين

وطنا اليوم:حذّرت إدارة السير من الأجواء الجوية السائدة في محافظة المفرق وعدد من مناطق الأردن، حيث تشهد هذه المناطق رياحًا شديدة محملة بالغبار، مع تساقط خفيف للأمطار في بعض المناطق الأخرى.

وأكدت إدارة السير، ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، مشددة على أهمية الالتزام بالتعليمات المرورية لتجنب وقوع الحوادث، وضمان سلامة المواطنين ومستخدمي الطرق.

ودعت الإدارة السائقين إلى التأني في القيادة، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، وتجنب التوقف المفاجئ، والانتباه إلى التغيرات الطارئة في حالة الطريق والرؤية الأفقية.