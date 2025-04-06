أسرة عمان الأهلية تتبادل التهاني بمناسبة عيد الفطر

وطنا اليوم:استقبل رئيس جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان، وبحضور رئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني، أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في مكتبه، حيث تبادلوا التهاني بمناسبة عيد الفطر السعيد.

ورفع الدكتور حمدان أسمى التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه، وولي عهده الأمين، والأسرة الهاشمية الكريمة، والأردنيين جميعًا، والأمتين العربية والإسلامية،متمنيا أن يعيد الله هذه المناسبة عليهم جميعا بالخير واليمن والبركة.

وخلال اللقاء أشاد رئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني بالدور الكبير الذي يؤديه أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في تطوير الجامعة ورفعة شأنها، مؤكدًا أن جهودهم تساهم بشكل فعال في تقدم الجامعة نحو مزيد من الإنجازات، كما أعرب عن شكره العميق لهم، متمنيًا للجميع المزيد من التقدم والنجاح في مسيرتهم المهنية.