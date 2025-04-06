بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

شركة ارامكو السعودية تفقد 100 مليار دولار من قيمتها السوقية

منذ 39 ثانية
شركة ارامكو السعودية تفقد 100 مليار دولار من قيمتها السوقية

وطنا اليوم:تراجع سهم شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو” بأكثر من 6% مع بداية جلسة اليوم، مسجلاً أدنى مستوى له منذ 5 مايو 2020، في انخفاض يُعد الأكبر منذ جلسة 8 مارس من نفس العام.
وبهذا الهبوط، تقلصت القيمة السوقية للشركة إلى نحو 6 تريليون ريال (1.6 تريليون دولار)، مقارنة بـ6.4 تريليون ريال عند إدراجها في السوق السعودية في ديسمبر 2019، ما يمثل تراجعاً بنسبة 7% عن تقييم الطرح الأولي ، وهي ما تمثل اكثر من 100 مليار دولار اميركي.
منذ بداية العام، فقد السهم نحو 12% من قيمته، في ظل ضغوط متزايدة على أسهم الطاقة وسط تقلبات أسعار النفط ومخاوف تباطؤ الطلب العالمي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:45

موجة غبار قوية تتقدم من مصر نحو الأردن

16:22

فرسان التغيير تُعلن فتح باب الانتساب للجنة التحضيرية لـ “قمة الابتكار والتكنولوجيا للشباب العربي 2025”

16:21

الحرب الأميركية على إيران إن اندلعت .. هل يمكن تحويل الوضع السيئ إلى وضع حسن؟

16:11

فكرة تركي آل الشيخ.. 7Dogs أضخم إنتاج عربي بمشاركة نجوم عالميين

15:56

محافظ العقبة يوقف توزيع الأكياس الورقية بسبب مخاوف صحية

15:38

“الاقتصاد والاستثمار” بالنواب تزور شركة البريد الأردني

15:26

10 محطات لشحن المركبات الكهربائية مجانا في عمان – اسماء

15:17

منح للأردنيين في جميع البرامج الدراسية لمختلف الدرجات العلمية

15:00

زيادة 18.4% في عدد سياح آسيا بالأردن والدخل السياحي يرتفع 16.3%

14:54

أمنية تنضم لبرنامج “التدريب في مكان العمل” لتعزيز مهارات موظفيها الرقمية

14:22

التنمية: ضبط 1386 متسولاً خلال رمضان

14:11

كابيتال بنك وشركة الصقور يوقعان اتفاقية استراتيجية لتوسيع نطاق الدفع الإلكتروني بالأردن

وفيات
مكافحة المخدرات الأردنية تنعى الضابط الحياصاتوفيات الجمعة 4-4-2025وفيات الثلاثاء 1-4-2025وفيات الإثنين 31 – 3 – 2025وفيات الأحد 30-3-2025