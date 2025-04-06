شركة ارامكو السعودية تفقد 100 مليار دولار من قيمتها السوقية

وطنا اليوم:تراجع سهم شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو” بأكثر من 6% مع بداية جلسة اليوم، مسجلاً أدنى مستوى له منذ 5 مايو 2020، في انخفاض يُعد الأكبر منذ جلسة 8 مارس من نفس العام.

وبهذا الهبوط، تقلصت القيمة السوقية للشركة إلى نحو 6 تريليون ريال (1.6 تريليون دولار)، مقارنة بـ6.4 تريليون ريال عند إدراجها في السوق السعودية في ديسمبر 2019، ما يمثل تراجعاً بنسبة 7% عن تقييم الطرح الأولي ، وهي ما تمثل اكثر من 100 مليار دولار اميركي.

منذ بداية العام، فقد السهم نحو 12% من قيمته، في ظل ضغوط متزايدة على أسهم الطاقة وسط تقلبات أسعار النفط ومخاوف تباطؤ الطلب العالمي.