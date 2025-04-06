فرسان التغيير تُعلن فتح باب الانتساب للجنة التحضيرية لـ “قمة الابتكار والتكنولوجيا للشباب العربي 2025”

وطنا اليوم:في إطار استعداداتها لإطلاق “قمة الابتكار والتكنولوجيا للشباب العربي 2025” ضمن فعاليات “عمان عاصمة الشباب العربي”، تُعلن فرسان التغيير للتنمية السياسية وتطوير المجتمع المدني عن فتح باب الانتساب إلى اللجنة التحضيرية للقمة، داعيةً الخبراء والمتخصصين وأصحاب الخبرة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا وريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي للانضمام والمساهمة في تنظيم هذا الحدث الشبابي العربي البارز.

لماذا الانضمام إلى اللجنة التحضيرية؟

تشكّل اللجنة التحضيرية الركيزة الأساسية لإنجاح القمة، حيث ستُسهم في:

1- وضع الأطر التنظيمية والفنية للقمة وفق أعلى المعايير.

2- تطوير محاور الجلسات والفعاليات لتلبية احتياجات الشباب العربي.

3- التنسيق مع المؤسسات والشركاء لضمان مشاركة مؤثرة.

4- إعداد استراتيجيات الترويج الإعلامي والتواصل الرقمي للقمة.

5- إدارة اللوجستيات والفعاليات لضمان تنفيذ القمة بأفضل صورة.

من يمكنه التقديم؟

– المتخصصون في الابتكار والتكنولوجيا والتحول الرقمي.

– رواد الأعمال والخبراء في تطوير المشاريع الناشئة.

– المهتمون بريادة الأعمال والاستثمار في الشباب.

– الإعلاميون والخبراء في التسويق والتواصل الرقمي.

– الأكاديميون والباحثون في مجالات التكنولوجيا الحديثة.

كيفية التقديم؟

للراغبين في الانضمام إلى اللجنة التحضيرية، يُرجى تعبئة النموذج عبر الرابط: [ https://forms.gle/EvxA6R5yxguxWk5s8 ].

آخر موعد لاستقبال الطلبات: [2025/4/10].

نحو قمة عربية شبابية تُحدث الفرق!

تسعى هذه القمة إلى أن تكون منصة إقليمية لتمكين الشباب العربي، وتعزيز دور الابتكار والتكنولوجيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما ينسجم مع رؤية الأردن للتحديث الاقتصادي والسياسي