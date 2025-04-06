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فكرة تركي آل الشيخ.. 7Dogs أضخم إنتاج عربي بمشاركة نجوم عالميين

منذ 8 ثواني
فكرة تركي آل الشيخ.. 7Dogs أضخم إنتاج عربي بمشاركة نجوم عالميين

وطنا اليوم:كشف رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ عن الانتهاء من تصوير فيلم 7Dogs، الذي يُعد أضخم إنتاج سينمائي في تاريخ السينما العربية، وتم تصويره بالكامل داخل استوديوهات الحصن Big Time في العاصمة السعودية الرياض، باستخدام أحدث تقنيات الإنتاج السينمائي.
الفيلم من فكرة وتطوير آل الشيخ، ويضم الفيلم نخبة من ألمع نجوم السينما في العالم العربي، من بينهم كريم عبدالعزيز، أحمد عز، منة شلبي، هنا الزاهد، تارا عماد، وسيد رجب، إضافة إلى النجم السعودي ناصر القصبي، إلى جانب مشاركة عدد من النجوم العالميين كضيوف شرف، مما يضفي على العمل طابعاً دولياً يعكس طموح المملكة في تصدير الإنتاج الثقافي والفني للعالم.
الفيلم من إخراج الثنائي العالمي عادل وبلال، المعروفين بعملهما في فيلم Bad Boys 3، وسيناريو وحوار الكاتب محمد الدباح، بإشراف إنتاجي ضخم من فريق Big Time، وتجاوزت ميزانية الفيلم 40 مليون دولار، ما يجعله الأضخم في تاريخ السينما العربية من حيث الإمكانيات والتجهيزات الفنية.
ويُعد 7Dogs خطوة استراتيجية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، في دعم صناعة الترفيه، وجعل السعودية مركزاً إقليمياً وعالمياً للإنتاج السينمائي، حيث استُخدمت في تصويره تقنيات حديثة تُستخدم للمرة الأولى في المنطقة، ومن المقرر عرض الفيلم في وقت لاحق من عام 2025، وسط توقعات بأن يحدث نقلة نوعية في صناعة السينما العربية، ويضع السعودية على خارطة الإنتاجات العالمية.


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