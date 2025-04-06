محافظ العقبة يوقف توزيع الأكياس الورقية بسبب مخاوف صحية

وطنا اليوم:أوقف محافظ العقبة خالد الحجاج استخدام الأكياس الورقية التي كانت توزعها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بعد تلقي شكاوى من مستهلكين تضمنت صوراً تظهر تسرب الحبر المطبوع على الأكياس إلى مادة الخبز، مما قد يشكل خطراً على صحة المستهلك.

وأوضح المحافظ الحجاج أنه فور تلقيه الملاحظات قرر إيقاف حملة توزيع الأكياس الورقية على المخابز وسحب الكميات التي تم توزيعها مسبقاً، مؤكداً حرصه على سلامة المواطنين والتفاعل السريع مع ملاحظاتهم.

وتشير الدراسات العلمية إلى أن مسحوق الحبر لا يُصنف كمادة سامة بشكل مباشر، إلا أن استنشاقه بكميات كبيرة قد يؤدي إلى تهيج الجهاز التنفسي. كما قد تحتوي بعض أنواع الأحبار على مواد كيميائية ضارة مثل الفورمالديهايد والبنزين والتولوين، والتي يمكن أن تسبب ضرراً صحياً إذا ابتلعت أو امتصت عبر الجلد.

وأشاد المواطنون بسرعة استجابة المحافظ الحجاج في معالجة المشكلة، مثمنين حرصه الدائم على خدمة الناس وضمان سلامتهم في محافظة العقبة.