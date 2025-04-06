بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

محافظ العقبة يوقف توزيع الأكياس الورقية بسبب مخاوف صحية

منذ 38 ثانية
محافظ العقبة يوقف توزيع الأكياس الورقية بسبب مخاوف صحية

وطنا اليوم:أوقف محافظ العقبة خالد الحجاج استخدام الأكياس الورقية التي كانت توزعها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بعد تلقي شكاوى من مستهلكين تضمنت صوراً تظهر تسرب الحبر المطبوع على الأكياس إلى مادة الخبز، مما قد يشكل خطراً على صحة المستهلك.
وأوضح المحافظ الحجاج أنه فور تلقيه الملاحظات قرر إيقاف حملة توزيع الأكياس الورقية على المخابز وسحب الكميات التي تم توزيعها مسبقاً، مؤكداً حرصه على سلامة المواطنين والتفاعل السريع مع ملاحظاتهم.
وتشير الدراسات العلمية إلى أن مسحوق الحبر لا يُصنف كمادة سامة بشكل مباشر، إلا أن استنشاقه بكميات كبيرة قد يؤدي إلى تهيج الجهاز التنفسي. كما قد تحتوي بعض أنواع الأحبار على مواد كيميائية ضارة مثل الفورمالديهايد والبنزين والتولوين، والتي يمكن أن تسبب ضرراً صحياً إذا ابتلعت أو امتصت عبر الجلد.
وأشاد المواطنون بسرعة استجابة المحافظ الحجاج في معالجة المشكلة، مثمنين حرصه الدائم على خدمة الناس وضمان سلامتهم في محافظة العقبة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:38

“الاقتصاد والاستثمار” بالنواب تزور شركة البريد الأردني

15:26

10 محطات لشحن المركبات الكهربائية مجانا في عمان – اسماء

15:17

منح للأردنيين في جميع البرامج الدراسية لمختلف الدرجات العلمية

15:00

زيادة 18.4% في عدد سياح آسيا بالأردن والدخل السياحي يرتفع 16.3%

14:54

أمنية تنضم لبرنامج “التدريب في مكان العمل” لتعزيز مهارات موظفيها الرقمية

14:22

التنمية: ضبط 1386 متسولاً خلال رمضان

14:11

كابيتال بنك وشركة الصقور يوقعان اتفاقية استراتيجية لتوسيع نطاق الدفع الإلكتروني بالأردن

14:06

مسؤول روسى يكشف شروط إقامة الأسد بموسكو

13:57

التربية تطلق حملة “بدون فرق بنعمل فرق” لتعزيز التعليم الدامج

13:51

الملك يشارك في قمة ثلاثية بمصر غدا مع الرئيسين المصري والفرنسي

12:50

تعميم للجامعات بعدم عقد امتحانات في 13 و21 نيسان

12:44

جامعة فيلادلفيا تعلن عن حاجتها لتعيين فني مشاغل

وفيات
مكافحة المخدرات الأردنية تنعى الضابط الحياصاتوفيات الجمعة 4-4-2025وفيات الثلاثاء 1-4-2025وفيات الإثنين 31 – 3 – 2025وفيات الأحد 30-3-2025