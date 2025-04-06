“الاقتصاد والاستثمار” بالنواب تزور شركة البريد الأردني

وطنا اليوم: اطلعت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب برئاسة خالد ابو حسان، اليوم الأحد، خلال زيارتها لمقر شركة البريد الأردني على الأعمال والخدمات التي تقدمها الشركة.

وأشاد خلال اجتماع اللجنة مع رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود، ومدير عام الشركة هنادي الطيب، بدور البريد الأردني في تقديم الخدمات وتطور عمل الشركة وبالمقتنيات التاريخية، مؤكدا تحقيق الإنجاز في رفع سوية الشركة التي جاءت برؤية إدارية حديثة خفضت من العجز في الأعوام الماضية وحققت أرباحا.

وأشار الى الدور المحوري للشركة في توثيق إنجازات المملكة وأحداثها، والدور الكبير الذي تقوم به برئاستها وإدارتها وموظفيها، والمحافظة على المقتنيات التاريخية المهمة والقيَمة التي يملكها البريد.

بدوره قال الداوود ان هذا اللقاء يأتي تحت مظلة التعاون المشترك من أجل تطوير قطاع الخدمات البريدية، والاطلاع على ما تم انجازه في هذه المؤسسة الوطنية، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ويدعم مسيرة الاستثمار في الأردن.

وأضاف، إن زيارتكم اليوم تعكس اهتمامكم الكبير بدور المؤسسات الوطنية في دفع عجلة التنمية وتحقيق مضامين رؤية التحديث الاقتصادي، ونحن في البريد الأردني نؤكد التزامنا الدائم بتقديم خدمات عصرية تتماشى مع تطلعات المرحلة وتلبي احتياجات المواطنين وقطاع الأعمال.

وتابع ان البريد الأردني يعتبر أحد إنجازات الدولة الأردنية منذ بداية تأسيس الإمارة، حيث تمثل الشركة الذراع التنفيذي لتقديم جميع الخدمات البريدية للمؤسسات والدوائر الرسمية وتلبية احتياجات العملاء من خلال التواجد في أكثر من 200 مكتب بريدي في جميع أنحاء المملكة.

واستعرض الداوود، خلال الاجتماع أهم إنجازات الشركة والمشاريع في جميع المحاور منها: مشروع الاستثمار في مبنى الحصن ( قيد الإنشاء)، خدمة نقل جوازات سفر ووثائق المقدسيين، البطاقات المدفوعة مسبقاً متعددة العملات، خدمات الحوالات المالية المحلية والعابرة للحدود كوكيل معتمد لشركات تحويل الأموال العالمية، التعاون مع شركات الشحن الخارجي ( البريد السريع)، توصيل الأدوية، الصناديق البريدية المنزلية (مكان الاقامة)، التحول للطاقة البديلة، توسيع نطاق خدمات البريد الأردني بالتواجد في المؤسسات الحكومية، مشروع مركز جمرك التجارة الإلكترونية والبريد السريع، منح الشباب قروض ميسرة لشراء سيارات لتوزيع البعائث البريدية، اعتماد الطوابع البريدية كإهداءات رسمية لضيوف الاردن، محور الأداء المالي لشركة البريد الأردني، بطاقات المعونة الوطنية.

من جهتها تطرقت الطيب الى أهم خطط الشركة المستقبلية ومن ضمنها التوسع في تطوير التجارة الإلكترونية، والصناديق الذكية.

وأشاد أعضاء اللجنة بالخدمات المقدمة من قبل شركة البريد الأردني، والجهود المبذولة في تطوير العمل، مؤكدين أهمية الشركة في خدمة المواطن وتوثيق الإرث التاريخي والثقافي ونقله للأجيال بالمملكة.

وقدموا توصيات بدمج صندوق توفير البريد مع شركة البريد الأردني، والتعاون مع صندوق الضمان

وتجولوا خلال الزيارة في متحف الطوابع البريدية، واطلع على الوثائق الرسمية والمقتنيات التاريخية التي توثق المناسبات والمواقع التاريخية منذ تأسيس الإمارة وصولا إلى المملكة.

وشارك في الزيارة من اللجنة النواب: سالم ابو دوله، عبد الرحمن العوايشه، محمد الخشمان، طارق بن هاني، وليد المصري.