10 محطات لشحن المركبات الكهربائية مجانا في عمان – اسماء

وطنا اليوم:أعلنت أمانة عمّان الكبرى عن توفير 10 محطات لشحن المركبات الكهربائية مجانا لمدة 3 شهور في مواقع متفرقة بالعاصمة عمّان.

وأضافت الأمانة أن محطات الشحن مخصصة لشحن المركبات الكهربائية ذات مداخل الشحن الصيني والكوري والأمريكي.

وتوزعت محطات الشحن على 9 مناطق وهي :

داخل حديقة الدستور عدد (1)

ساحة مواقف سيارات أمانة عمان / المبنى الرئيسي عدد (1)

ساحة المواقف التابعة لمركز الحسين الثقافي عدد (1)

اللويبدة داخل ساحة المواقف المجاورة لمبنى نادي أمانة عمان عدد (1)

ساحة مواقف حدائق الملك عبد الله الثاني / المقابلين عدد (1)

ساحة مواقف حدائق الحسين عدد (2)

داخل مركز التحكم المروري / تلاع العلي عدد (1)

داخل محطة المحروقات التابعة لأمانة عمان / تلاع العلي عدد (1)

ساحة مواقف حديقة الأمير حسين / بسمان عدد (1)