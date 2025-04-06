10 محطات لشحن المركبات الكهربائية مجانا في عمان – اسماء

وطنا اليوم:أعلنت أمانة عمّان الكبرى عن توفير 10 محطات لشحن المركبات الكهربائية مجانا لمدة 3 شهور في مواقع متفرقة بالعاصمة عمّان.
وأضافت الأمانة أن محطات الشحن مخصصة لشحن المركبات الكهربائية ذات مداخل الشحن الصيني والكوري والأمريكي.
وتوزعت محطات الشحن على 9 مناطق وهي :
داخل حديقة الدستور عدد (1)
ساحة مواقف سيارات أمانة عمان / المبنى الرئيسي عدد (1)
ساحة المواقف التابعة لمركز الحسين الثقافي عدد (1)
اللويبدة داخل ساحة المواقف المجاورة لمبنى نادي أمانة عمان عدد (1)
ساحة مواقف حدائق الملك عبد الله الثاني / المقابلين عدد (1)
ساحة مواقف حدائق الحسين عدد (2)
داخل مركز التحكم المروري / تلاع العلي عدد (1)
داخل محطة المحروقات التابعة لأمانة عمان / تلاع العلي عدد (1)
ساحة مواقف حديقة الأمير حسين / بسمان عدد (1)