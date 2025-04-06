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منح للأردنيين في جميع البرامج الدراسية لمختلف الدرجات العلمية

منذ 14 دقيقة
منح للأردنيين في جميع البرامج الدراسية لمختلف الدرجات العلمية

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر منح دراسية كاملة للطلبة الاردنيين في جميع البرامج الدراسية البكالوريوس والماجستير والدكتوراه وبرنامج الإقامة في الطب.
وتأتي المنحة مقدمة من وزارة الخارجية ووزارة العلوم والتربية في جمهورية أذربيجان عن برنامج علييف الدولي لمنحة التعليم للعام الجامعي 2024/2025،
وتغطي المنحة الرسوم الدراسية، والراتب الشهري، وتذاكر الطيران الدولية، وتكاليف الإقامة والتسجيل، والتأمين الطبي، والتأشيرة وتصريح الإقامة المؤقتة.
ويشترط في التقديم، ألا يزيد عمر الطالب عن (35) عاماً لبرامج البكالوريوس وتخصص الطب العام، و (40) عامًا لبرنامج الماجستير والإقامة في الطب، و(45) عاماً لبرنامج الدكتوراه.
كما يجب على الطالب حصول الطالب على علامة (40) في امتحان TOEFL و(5) في امتحان IELTS لبرنامج البكالوريوس، وحصول الطالب على علامة (50) في TOEFL و(5.5) في امتحان IELTS لبرنامج الدراسات العليا.

آلية تقديم الطلب

المرحلة الأولى للتقديم: تعبئة النموذج حسب الأصول مرفقاً به الوثائق المطلوبة وتقديمه بشكل شخصي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ قسم الدارسين في الخارج والاتفاقيات الثقافية.
تبدأ فترة تقديم الطلبات والوثائق وتسليمها للوزارة بتاريخ 6/4/2025 وتنتهي في تمام الساعة (3) ظهراً من يوم الخميس الموافق 17/4/2025.
المرحلة الثانية: بعد ترشيح الأسماء من قبل الوزارة يجب على الطالب التقديم من خلال موقع خدمة القبول المركزي للدراسة في أذربيجان (SIACAS) (portal.edu.az). خلال الفترة من 1/6/2025 وحتى تاريخ 15/6/2025.
ويجب الا يقل معدل الطالب في شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها عن (90%) للالتحاق في برنامج البكالوريوس بتخصصي (الطب البشري) و (طب الاسنان).
كما تنوه إلى ضرورة الا يقل تقدير الطالب عن (جيد) في شهادة البكالوريوس للالتحاق في برنامج الماجستير، وألا يقل تقدير الطالب عن (جيد) في شهادة الماجستير للالتحاق في برنامج الدكتوراه.

تفاصيل المنحة هنا

للاطلاع على طلب التقديم هنا


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