زيادة 18.4% في عدد سياح آسيا بالأردن والدخل السياحي يرتفع 16.3%

وطنا اليوم:بلغ عدد سياح المبيت وزوار اليوم الواحد من مجموع دول آسيا 41,426 شخصا، وذلك خلال شهري كانون الثاني وشباط الماضيين، وفقا لبيانات وزارة السياحة والآثار.

وتظهر البيانات أن عدد سياح المبيت بلغ 37,778 شخصا بينما زوار اليوم الواحد بلغ 3,648 ما مجموعه 41,426 شخصا.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن العام الماضي للفترة ذاتها بلغ عدد سياح المبيت 32,332 شخصا بينما زوار اليوم الواحد بلغ 2,665 ما مجموعه 34,997 شخصا من مجموع دول آسيا.

ومقارنة بالفترة ذاتها من العامين 2024 و2025 فقد نما عدد سياح المبيت وزوار اليوم الواحد من مجموع آسيا بنسبة 18.4%.

وأوضحت البيانات الرسمية أن دول آسيا تشمل: (إندونسيا، جمهورية الصين الشعبية، الفلبين، سنغافوة، إيران، اليابان) ودول أخرى أسيوية.

وأشارت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي في وقت سابق إلى ارتفاع الدخل السياحي خلال الشهرين الأولين من عام 2025 بنسبة 16.3%؛ ليبلغ ما قيمته 1,283.8 مليون دولار مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2024.

وتظهر البيانات ارتفاع الدخل السياحي من جميع الجنسيات بما فيها الأردنيون المغتربون بنسبة 12.0%، والعرب 16.7%، والجنسيات الأوروبية (4.6%)، والأميركية (14.6%)، والجنسيات الأخرى (42.5%).