بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

زيادة 18.4% في عدد سياح آسيا بالأردن والدخل السياحي يرتفع 16.3%

منذ 47 ثانية
زيادة 18.4% في عدد سياح آسيا بالأردن والدخل السياحي يرتفع 16.3%

وطنا اليوم:بلغ عدد سياح المبيت وزوار اليوم الواحد من مجموع دول آسيا 41,426 شخصا، وذلك خلال شهري كانون الثاني وشباط الماضيين، وفقا لبيانات وزارة السياحة والآثار.
وتظهر البيانات أن عدد سياح المبيت بلغ 37,778 شخصا بينما زوار اليوم الواحد بلغ 3,648 ما مجموعه 41,426 شخصا.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن العام الماضي للفترة ذاتها بلغ عدد سياح المبيت 32,332 شخصا بينما زوار اليوم الواحد بلغ 2,665 ما مجموعه 34,997 شخصا من مجموع دول آسيا.
ومقارنة بالفترة ذاتها من العامين 2024 و2025 فقد نما عدد سياح المبيت وزوار اليوم الواحد من مجموع آسيا بنسبة 18.4%.
وأوضحت البيانات الرسمية أن دول آسيا تشمل: (إندونسيا، جمهورية الصين الشعبية، الفلبين، سنغافوة، إيران، اليابان) ودول أخرى أسيوية.
وأشارت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي في وقت سابق إلى ارتفاع الدخل السياحي خلال الشهرين الأولين من عام 2025 بنسبة 16.3%؛ ليبلغ ما قيمته 1,283.8 مليون دولار مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2024.
وتظهر البيانات ارتفاع الدخل السياحي من جميع الجنسيات بما فيها الأردنيون المغتربون بنسبة 12.0%، والعرب 16.7%، والجنسيات الأوروبية (4.6%)، والأميركية (14.6%)، والجنسيات الأخرى (42.5%).


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:54

أمنية تنضم لبرنامج “التدريب في مكان العمل” لتعزيز مهارات موظفيها الرقمية

14:22

التنمية: ضبط 1386 متسولاً خلال رمضان

14:11

كابيتال بنك وشركة الصقور يوقعان اتفاقية استراتيجية لتوسيع نطاق الدفع الإلكتروني بالأردن

14:06

مسؤول روسى يكشف شروط إقامة الأسد بموسكو

13:57

التربية تطلق حملة “بدون فرق بنعمل فرق” لتعزيز التعليم الدامج

13:51

الملك يشارك في قمة ثلاثية بمصر غدا مع الرئيسين المصري والفرنسي

12:50

تعميم للجامعات بعدم عقد امتحانات في 13 و21 نيسان

12:44

جامعة فيلادلفيا تعلن عن حاجتها لتعيين فني مشاغل

12:39

إجراءات لطرح عطاء حفر 80 بئر غاز خلال 3 سنوات في حقل الريشة

12:34

تجارة عمان تصدر 7208 شهادات منشأ في الربع الأول من العام

12:32

ثلاثيني يتعرض لدعس من قبل أحد الحافلات بالمدينة الرياضية

12:27

لا ملوك فى الولايات المتحدة .. مظاهرات أمريكية حاشدة ضد ترامب وماسك

وفيات
مكافحة المخدرات الأردنية تنعى الضابط الحياصاتوفيات الجمعة 4-4-2025وفيات الثلاثاء 1-4-2025وفيات الإثنين 31 – 3 – 2025وفيات الأحد 30-3-2025