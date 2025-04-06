التنمية: ضبط 1386 متسولاً خلال رمضان

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن ضبط 1386 حالة تسول في مختلف مناطق المملكة خلال شهر رمضان الماضي، وذلك ضمن 971 حملة نفذتها فرق مكافحة التسول التابعة للوزارة.

وفي بيان صحفي صدر الأحد، أوضحت الوزارة أنها استقبلت 154 معاملة متعلقة بالإعفاء من نفقات العلاج، إلى جانب 141 معاملة خاصة بتسوية حقوق الورثة، و609 معاملات للإعفاء من تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين.

كما أشار التقرير الشهري للوزارة إلى إدماج 39 طفلاً في دور الرعاية الإيوائية، وخروج 44 آخرين منها، فيما جرى تسليم 7 أطفال لأسر بديلة، إضافة إلى ترخيص 4 حضانات جديدة خلال الشهر ذاته.

وفيما يتعلق بدور تربية وتأهيل الأحداث، بلغ عدد المستفيدين من خدمات هذه الدور 187 حدثاً، بينهم 75 حدثاً التحقوا ببرامج التأهيل المهني، بينما حصل 37 طفلاً عاملًا في ظروف مخالفة للقانون على خدمات نفسية واجتماعية من خلال فرق ميدانية بالتعاون مع جهات ومنظمات شريكة. كما استفاد 6 أحداث من خدمات المساعدة القانونية.

وفيما يخص السجل العام للجمعيات، أظهرت البيانات أن العدد التراكمي للجمعيات المسجلة والقائمة في المملكة بلغ 6099 جمعية حتى نهاية آذار، تم تسجيل 22 جمعية جديدة منها، في حين تقدمت 40 جمعية بطلبات لتعديل أنظمتها الأساسية، وتم حل 25 جمعية. كما أنهت هيئتان مؤقتتان أعمالهما، وتبقى 12 هيئة إدارية مؤقتة قائمة، فيما أنهت 14 لجنة أعمالها، وتم توجيه 18 إنذاراً لجمعيات مخالفة.

أما على صعيد صندوق المعونة الوطنية، فقد بلغ عدد الأسر المستفيدة من برامج المعونة المالية الطارئة (العادية والفورية) 1411 أسرة، في حين بلغ عدد الأسر المستفيدة من المعونات المالية الشهرية 47,728 أسرة. واستفادت 85 أسرة من برامج التدريب المقدمة من الصندوق، بينما سجلت نسبة الاستجابة للاتصالات الواردة 88%.