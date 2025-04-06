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كابيتال بنك وشركة الصقور يوقعان اتفاقية استراتيجية لتوسيع نطاق الدفع الإلكتروني بالأردن

منذ 20 ثانية
كابيتال بنك وشركة الصقور يوقعان اتفاقية استراتيجية لتوسيع نطاق الدفع الإلكتروني بالأردن

وطنا اليوم:وقع كابيتال بنك وشركة الصقور للبرمجيات الرائدة بحلول المعلومات اتفاقية شراكة استراتيجية بهدف توسيع نطاق انتشار نقاط البيع الإلكترونية داخل المملكة وتقديم خدمات الدفع الإلكتروني المتطورة لشريحة أكبر من التجار.
وستتيح هذه الاتفاقية لشركة الصقور للبرمجيات توفير خدمة قبول الدفع الإلكتروني ونقاط البيع للعملاء من أصحاب الأعمال والتجار مباشرة كخدمة إضافية لتسهيل أعمالهم وتعزيز كفاءتها بشكل مترابط مع أنظمة تسجيل المدفوعات الكترونياً.
وأعرب رئيس دائرة الدفع والمدفوعات في كابيتال بنك، رجائي عجور، عن فخره بتوقيع اتفاقية الشراكة مع شركة الصقور للبرمجيات والتي تعزز جهود البنك الساعية لتطوير قطاع قبول الدفع الإلكتروني في المملكة وبما يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية الخاصة بهذا القطاع، مشيراً إلى دور كابيتال بنك في دعم هذا القطاع الحيوي والهام من خلال تقديمه لخدمات رائدة تلبي احتياجات كافة العملاء وتنمي أعمالهم بأقل التكاليف وبآليات آمنة وسريعة.
ومن جانبه، قال المدير التنفيذي لشركة الصقور للبرمجيات المهندس هيثم الرواجبة: “ستمكّننا هذه الشراكة الاستراتيجية مع كابيتال بنك من تقديم خدمة قبول المدفوعات من خلال أجهزة نقاط البيع POS للعملاء مباشرة وبما يسهم في دعم عملائنا من أصحاب الأعمال من خلال تقديم باقة من خدمات الدفع والخدمات المصرفية التي يقدمها كابيتال بنك لغايات مساعدتهم في النمو وتعزيز أعمالهم.”


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