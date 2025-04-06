تعميم للجامعات بعدم عقد امتحانات في 13 و21 نيسان

وطنا اليوم:عممت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الجامعات الأردنية، بعدم عقد امتحانات للطلبة في يوم أحد الشعانين 13/4، ويومي عيد الفصح الأحد والاثنين 20 و21/4.

ووجه أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مأمون الدبعي، مذكرة إلى رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، مؤكدا فيها ضرورة مراعاة خصوصية هذه المناسبات الدينية، بما يتيح للطلبة المسيحيين المشاركة في الشعائر والاحتفالات الدينية.