جامعة فيلادلفيا تعلن عن حاجتها لتعيين فني مشاغل

وطنا اليوم:تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين

فني مشاغل/كلية الهندسة والتكنولوجيا

وفقا للشروط التالية

أن يكون أردني الجنسية.

خبره لا تقل عن 5 سنوات .

أن لا يتجاوز 35 عاماً .

حاصل على دبلوم تخصص كهرباء .

الوثائق المطلوبة

صورة شخصية.

صورة عن بطاقة الأحوال المدنية ودفتر العائلة.

صورة عن شهادة الخبرة والدورات الفنية.

صورة السيرة الذاتية والشهادات العلمية.

على من تتوفر لديه الشروط المذكورة أعلاه تقديم الطلب إلكترونياً على موقع جامعة فيلادلفيا/ وظائف ادارية https://alumni.philadelphia.edu.jo/Job_app

او الحضور شخصياً الى دائرة الموارد البشرية في الجامعة .

علماً ان اخر موعد لتقديم الطلبات نهاية دوام يوم الخميس 10/4/2025.