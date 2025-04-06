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إجراءات لطرح عطاء حفر 80 بئر غاز خلال 3 سنوات في حقل الريشة

منذ 38 دقيقة
إجراءات لطرح عطاء حفر 80 بئر غاز خلال 3 سنوات في حقل الريشة

وطنا اليوم:أعلنت شركة البترول الوطنية عن بدء إجراءات طرح عطاء تأهيلي لحفر آبار بترولية على أساس تسليم مفتاح (LSTK) في حقل الريشة الغازي لحفر (80) بئر غاز خلال 3 سنوات.
وقالت الشركة في بيان اليوم الأحد “في إطار خطة الشركة لتسريع وتعزيز قدراتها الإنتاجية، أعلنت الشركة عن بدء إجراءات طرح عطاء تأهيلي لحفر آبار بترولية على أساس تسليم مفتاح (LSTK) في حقل الريشة الغازي في الأردن لحفر (80) بئر غاز خلال 3 سنوات، مع إمكانية التمديد بناءً على الأداء الفني للمقاول، ويتطلب ذلك توفر 3 حفارات ذات قدرة (1500–2000) حصان.
وأضافت “حيث إن الإيرادات الحالية للشركة لا تكفي لتمويل هذا العدد من الآبار ستقوم الحكومة على تغطية جزء من الاحتياجات التمويلية اللازمة لتنفيذ الخطة والمقدرة بمبلغ (87) مليون دينار، في حين سيتم تغطية باقي الاحتياجات التمويلية من الإيرادات المتأتية من مبيعات الغاز.
وأوضحت أن هذا العطاء يهدف إلى تحسين كفاءة عمليات الحفر وزيادة الطاقة الإنتاجية من حقل الريشة الغازي، وتدعو الشركة جميع المقاولين المؤهلين والمختصين في هذا المجال لتقديم العروض والمشاركة في هذا المشروع الاستراتيجي.
وأشارت إلى أن الإعلان عن العطاء تم على موقع الشركة الإلكتروني (www.npc.com.jo) والصحف اليومية، مبينة أن آخر موعد لاستلام العروض سيكون في يوم 15/4/2025 .


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