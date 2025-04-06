بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

لا ملوك فى الولايات المتحدة .. مظاهرات أمريكية حاشدة ضد ترامب وماسك

منذ 51 دقيقة
لا ملوك فى الولايات المتحدة .. مظاهرات أمريكية حاشدة ضد ترامب وماسك

وطنا اليوم:شهدت الولايات المتحدة، أمس السبت 5 نيسان/أبريل 2025، مظاهرات ضخمة امتدت إلى كافة الولايات، رفضًا لسياسات الرئيس دونالد ترامب والمسؤول الحكومي الجديد إيلون ماسك.
وشارك آلاف المتظاهرين في أكثر من 1200 احتجاج تحت شعار “ارفعوا أيديكم عنّا!”، مطالبين بحماية الضمان الاجتماعي ورافضين تقليص الإنفاق الحكومي.
واصطف المتظاهرون في شارع “كونيتيكت” المزدحم بواشنطن العاصمة فى انتظار حافلات تقلهم إلى وسط المدينة، ورفعوا لافتات تحمل شعارات مثل “لا ملوك فى الولايات المتحدة” و”اطردوا ماسك”.
وانتقد المحتجون قرارات إدارة ترامب بفصل موظفين فدراليين، خفض تمويل الصحة، وإغلاق مكاتب الضمان الاجتماعي. كما اتهموا ماسك، الذي تولى إدارة الكفاءة الحكومية، بتنفيذ سياسات تضر بالفئات الضعيفة، رغم تأكيده أنها ستوفر مليارات الدولارات.
وشهدت ولايات بارزة كنيويورك، بوسطن، أوهايو، وفلوريدا تجمعات كبيرة، حيث رفع المتظاهرون شعارات تدعو لحماية الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. وفي فلوريدا، تزامنت الاحتجاجات مع مشاركة ترامب في بطولة غولف، ما زاد من زخم التظاهرات.
فيما ألقت كيلي روبنسون، رئيسة حملة حقوق الإنسان، كلمة نارية في واشنطن، منتقدة “الهجمات ضد مجتمع الميم وتراجع الحريات”. ودعت لتوحيد الصفوف دفاعًا عن الكرامة والحرية.
وفي بيان رسمي، أكد البيت الأبيض التزام ترامب بحماية برامج الرعاية الاجتماعية، متهمًا الديمقراطيين بمحاولة توسيع نطاقها لتشمل مهاجرين غير شرعيين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:50

تعميم للجامعات بعدم عقد امتحانات في 13 و21 نيسان

12:44

جامعة فيلادلفيا تعلن عن حاجتها لتعيين فني مشاغل

12:39

إجراءات لطرح عطاء حفر 80 بئر غاز خلال 3 سنوات في حقل الريشة

12:34

تجارة عمان تصدر 7208 شهادات منشأ في الربع الأول من العام

12:32

ثلاثيني يتعرض لدعس من قبل أحد الحافلات بالمدينة الرياضية

12:05

هل العالم في مرحلة الفوضوية ؟

12:03

جامعة العلوم الإسلامية العالمية تحصد جائزة أفضل أطروحة دكتوراه على مستوى الجامعات العربية لعام 2025م

12:02

طقس العرب: تقلبات حادة في درجات الحرارة هذا الأسبوع

11:50

وزير الصناعة: سياسة التعريفات الجمركية الأميركية عالمية وليست مرتبطة بالأردن

11:47

توغل وإعتقالات .. إسرائيل تغير وضع المنطقة العازلة في سوريا

11:40

بعد قرص أنف منافسه.. قرار بحق جوزيه مورينيو

11:36

المهندس عبدالحكيم محمود الهندي يكتب: في شأن الهتافات .. نظرة في العمق

وفيات
مكافحة المخدرات الأردنية تنعى الضابط الحياصاتوفيات الجمعة 4-4-2025وفيات الثلاثاء 1-4-2025وفيات الإثنين 31 – 3 – 2025وفيات الأحد 30-3-2025