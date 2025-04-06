لا ملوك فى الولايات المتحدة .. مظاهرات أمريكية حاشدة ضد ترامب وماسك

وطنا اليوم:شهدت الولايات المتحدة، أمس السبت 5 نيسان/أبريل 2025، مظاهرات ضخمة امتدت إلى كافة الولايات، رفضًا لسياسات الرئيس دونالد ترامب والمسؤول الحكومي الجديد إيلون ماسك.

وشارك آلاف المتظاهرين في أكثر من 1200 احتجاج تحت شعار “ارفعوا أيديكم عنّا!”، مطالبين بحماية الضمان الاجتماعي ورافضين تقليص الإنفاق الحكومي.

واصطف المتظاهرون في شارع “كونيتيكت” المزدحم بواشنطن العاصمة فى انتظار حافلات تقلهم إلى وسط المدينة، ورفعوا لافتات تحمل شعارات مثل “لا ملوك فى الولايات المتحدة” و”اطردوا ماسك”.

وانتقد المحتجون قرارات إدارة ترامب بفصل موظفين فدراليين، خفض تمويل الصحة، وإغلاق مكاتب الضمان الاجتماعي. كما اتهموا ماسك، الذي تولى إدارة الكفاءة الحكومية، بتنفيذ سياسات تضر بالفئات الضعيفة، رغم تأكيده أنها ستوفر مليارات الدولارات.

وشهدت ولايات بارزة كنيويورك، بوسطن، أوهايو، وفلوريدا تجمعات كبيرة، حيث رفع المتظاهرون شعارات تدعو لحماية الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. وفي فلوريدا، تزامنت الاحتجاجات مع مشاركة ترامب في بطولة غولف، ما زاد من زخم التظاهرات.

فيما ألقت كيلي روبنسون، رئيسة حملة حقوق الإنسان، كلمة نارية في واشنطن، منتقدة “الهجمات ضد مجتمع الميم وتراجع الحريات”. ودعت لتوحيد الصفوف دفاعًا عن الكرامة والحرية.

وفي بيان رسمي، أكد البيت الأبيض التزام ترامب بحماية برامج الرعاية الاجتماعية، متهمًا الديمقراطيين بمحاولة توسيع نطاقها لتشمل مهاجرين غير شرعيين.