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طقس العرب: تقلبات حادة في درجات الحرارة هذا الأسبوع

منذ ساعة واحدة
طقس العرب: تقلبات حادة في درجات الحرارة هذا الأسبوع

وطنا اليوم:حذر المستشار الجوي في موقع “طقس العرب”، جمال الموسى، من حالة من عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة خلال الأسبوع الحالي، مؤكداً أن الأيام المقبلة ستشهد تقلبات حادة في درجات الحرارة، ورياح نشطة مثيرة للغبار، إلى جانب فرص لهطول الأمطار.
وأوضح الموسى أن المملكة بدأت تتأثر هذا الأسبوع بمنخفضات خماسينية، تنشأ جنوب جبال أطلس في الجزائر، وتتحرك باتجاه مصر، ما يؤدي إلى تأثر الأردن برياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، تكون محملة بالغبار والأتربة.
وأشار إلى أن حالة الطقس اليوم الأحد تشهد أجواء خماسينية حارة وجافة، مع درجات حرارة تصل إلى 28 مئوية، ورياح نشطة مثيرة للغبار، خصوصًا في المناطق الصحراوية الشرقية والجنوبية، فيما تنخفض درجات الحرارة غدًا الإثنين مع تحول الرياح إلى غربية، لتبلغ العظمى حوالي 23 درجة مئوية.
وأضاف أن يوم الثلاثاء سيشهد منخفضًا خماسينيًا جديدًا، ترتفع فيه درجات الحرارة مجددًا لتصل إلى 30 درجة، مع أجواء مغبرة وجافة، تليها انخفاضات متتالية بدءًا من الأربعاء، لتبلغ العظمى حوالي 24 مئوية، ثم تنخفض بشكل ملموس الخميس إلى 14 درجة، مع احتمال تساقط الأمطار في بعض المناطق.
وتستمر الأجواء الباردة والغائمة يومي الجمعة والسبت، حيث تتراوح العظمى بين 14 و15 درجة، فيما تنخفض الصغرى إلى حدود 5 و6 درجات.
وأكد الموسى أن هذا الأسبوع سيشهد “ذبذبات حادة في درجات الحرارة”، ما بين الارتفاع والانخفاض، والغبار والأمطار، داعيًا المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، خاصة في المناطق الصحراوية التي ستشهد تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بفعل الغبار الكثيف.
وختم المستشار الجوي حديثه بالتأكيد على أن المملكة تمر بحالة جوية غير مستقرة، داعيًا إلى متابعة التحديثات الجوية باستمرار واتخاذ الاحتياطات اللازمة.


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