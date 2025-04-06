وزير الصناعة: سياسة التعريفات الجمركية الأميركية عالمية وليست مرتبطة بالأردن

وطنا اليوم:قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، إن نظام الرسوم الجمركية الأميركية الجديد هو سياسة تعريفات جمركية على الواردات إلى السوق الأميركية من العديد من دول العالم وهي سياسة عالمية ولا تستهدف الأردن فقط.

وأضاف القضاة أنه بالطبع سيكون لسياسة التعريفات الجمركية تأثير على الصادرات الأردنية للسوق الأميركي، مؤكداً أن الحكومة بدأت ببحث حلول وسبل لتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية المعنية على إثر القرارات الأميركية الأخيرة لإيجاد حلول لأي تحديات لما فيه مصلحة الجميع وللحفاظ على تنافسية الصادرات الأردنية والعلاقة الاستراتيجية الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأميركية.

كما أكد أن الأردن يرتبط بعلاقات وثيقة ونحن نقدر شراكتنا مع الولايات المتحدة الأميركية وسنسعى لتحقيق نتائج إيجابية وبنّاءة لكلا الجانبين من خلال الحوار المستمر مع الجهات المعنية في أميركا.

وأشار القضاة إلى أن 25 عاما من اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية كان لها قيمة عالية ومضافة لبناء وتعزيز الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركية بالإضافة إلى تشجيع الصادرات الأميركية إلى السوق الأردنية.

وشدد على أن هذه اتفاقية مهمة ساعدت الأردن وقطاعاته على رفع صادراتها.

وبين القضاة أن الوزارة تتطلع خلال المرحلة المقبلة لزيادة الصادرات الأردنية ورفع حجم التجارة المتبادلة بين البلدين.