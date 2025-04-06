توغل وإعتقالات .. إسرائيل تغير وضع المنطقة العازلة في سوريا

وطنا اليوم:أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي توغل خارج المنطقة العازلة جنوب غربي سوريا، مشيرة إلى أنه أقدم على اعتقال مواطنين سوريين اتهمهم بالإرهاب.

وذكرت الصحيفة، نقلا عن سكان قرية الحميدية في الجولان السوري المحتل، قولهم إن “إسرائيل أنشأت منطقة عازلة على أراضينا ومنعتنا من دخولها”، وأضافوا أن “القوات الإسرائيلية تتوغل خارج المنطقة العازلة جنوب غربي سوريا”.

وفي السياق، نقلت الصحيفة الأميركية عن ضابط إسرائيلي أن “القوات الإسرائيلية احتجزت سوريين يشتبه بضلوعهم في أنشطة إرهابية”.

كانت إسرائيل قد عدلت وضع المنطقة العازلة مع سوريا، مستغلة التطورات التي شهدتها الساحة السورية بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024.

ودخلت القوات الإسرائيلية المنطقة العازلة في الجولان السوري المحتل، وهو ما اعتبرته الأمم المتحدة انتهاكا لاتفاقية فصل القوات لعام 1974، كما أعلنت إسرائيل نيتها الحفاظ على سيطرتها على هذه المنطقة.

ويقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستستمر في السيطرة على المنطقة العازلة لحين تشكيل قوة سورية قادرة على تطبيق اتفاقية فصل القوات لعام 1974.

كما شهدت المنطقة الجنوبية من سوريا، بما في ذلك درعا والقنيطرة، توترات واشتباكات بين أهالي المنطقة والقوات الإسرائيلية. ​

والخميس الماضي، قتل 9 مدنيين وأصيب آخرون إثر قصف القوات الإسرائيلية على حرش سد الجبيلية الواقع بين مدينة نوى وبلدة تسيل غرب درعا.

وأشارت المحافظة إلى وجود استنفار وغضب شعبي كبير في المنطقة بعد هذه المجزرة، خصوصا في ظل تقدم القوات الإسرائيلية لأول مرة إلى هذا العمق.

وفي وقت سابق، ذكرت الصحيفة، أن الأهالي في محافظة درعا جنوب سوريا اشتبكوا مع القوات الإسرائيلية بالقرب من سد الجبيلية.

يأتي الهجوم الإسرائيلي بعد غارات شنتها المقاتلات الإسرائيلية على مطاري حمص وحماة، ومركز البحوث في دمشق.