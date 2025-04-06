رئيس جامعة البترا يشارك في لقاء مجتمعي في الديوان الملكي الهاشمي

وطنا اليوم:شارك رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، يرافقه مدير العلاقات العامة والدولية السيد علاء الدين عربيات، في اللقاء الذي عُقِد في الديوان الملكي الهاشمي مع رئيس الديوان الملكي يوسف حسن العيسوي، بحضور وفد من الأسرة التربوية والمجتمعية في لواء القويسمة والمقابلين والبنيات بتنظيم من هيئة “أبشر سيدنا”.

وأكد العيسوي خلال اللقاء أن الأردن، بقيادته الهاشمية، يمضي بثبات نحو التحديث والنهضة رغم التحديات الإقليمية، مشيرًا إلى الدور الريادي الذي يقوم به جلالة الملك عبد الله الثاني في تعزيز مكانة الأردن إقليميًا ودوليًا، ودعمه المتواصل للقضية الفلسطينية، خصوصًا عبر الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين.

وشدد على أن التماسك الوطني والالتفاف الشعبي حول القيادة الهاشمية منح الأردن القدرة على التصدي للأزمات، وأبرز حضوره المؤثر في المحافل الدولية، مشيدًا أيضًا بالدور الإنساني الذي تقوم به جلالة الملكة رانيا العبد الله وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

من جهته، قدم رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم التهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد، واستذكر مع الحضور ذكرى معركة الكرامة، ودور الأردن في دعم القضية الفلسطينية من خلال حشد الرأي العالمي وبذل جهود سياسية ودبلوماسية، وأكد على أن جلالة الملك عبد الله الثاني هو الأقدر والأكثر تأثيرًا في مخاطبة العالم الغربي لصالح عدالة القضية الفلسطينية والقضايا العربية بشكل عام، مؤكدًا أن الشعب الأردني، بجميع مكوناته، ماضٍ خلف القيادة الهاشمية في حماية الوطن والدفاع عن قضاياه العادلة.

وأعرب المشاركون عن ثقتهم الراسخة بمواقف جلالة الملك، ورفضهم لكل أشكال التهجير والتوطين أو المساس بالحقوق الفلسطينية، مشددين على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية والوقوف صفًا واحدًا في وجه التحديات