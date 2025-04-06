ماكرون يعلن عن قمة مرتقبة مع مصر والأردن بشأن غزة

وطنا اليوم:أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء السبت، اعتزامه زيارة مصر وعقد قمة ثلاثية هناك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك عبد الله الثاني، بشأن قطاع غزة الذي يعاني ويلات حرب الإبادة الإسرائيلية.

وفي منشور عبر منصة “إكس”، قال ماكرون إنه يستعد “للقيام بزيارة إلى مصر بدعوة من الرئيس السيسي”، دون أن يذكر موعدا للزيارة.

وأضاف أنه سيعقد خلال الزيارة “قمة ثلاثية مع الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي “.

وأضاف أن ذلك يأتي “استجابة لحالة الطوارئ في قطاع غزة”.

وفي وقت سابق السبت، بحث السيسي مع ماكرون هاتفيا “تطورات الأوضاع في غزة، حيث تم استعراض الجهود المصرية لوقف إطلاق النار بالقطاع”، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وأوضح البيان أن الزعيمين تباحثا “بشأن أهم موضوعات التعاون المطروحة خلال زيارة مرتقبة لماكرون إلى مصر، إلى جانب آفاق تعزيزها بما يتفق مع مصالح البلدين الصديقين”.

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/ آذار 2025، قتلت إسرائيل حتى صباح السبت 1309 فلسطينيين وأصابت 3184 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 165 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود. الأناضو