إنجاز 2.9 مليون معاملة عبر مراكز الخدمات الحكومية الشاملة حتى آذار

وطنا اليوم:بلغ إجمالي المعاملات التي تم إنجازها من خلال مراكز الخدمات الحكومية الشاملة حتى آذار الماضي 2.9 مليون معاملة.

وبلغ عدد الخدمات الحكومية التقليدية والإلكترونية التي تقدمها المراكز 182 خدمة، تخدم 34 مؤسسة حكومية، بينما بلغ عدد زوار مراكز الخدمات الحكومية 1 مليون و 165 ألفا و293 زائرا.

وأكّد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، أهمية مراكز الخدمات الحكومية الشاملة بصفتها إحدى الركائز الأساسية لتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات بجودة وكفاءة عالية.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذه المراكز تُجسّد رؤية الدولة في تحسين تجربة المواطن وتعزيز الشفافية والعدالة في تقديم الخدمات، من خلال توحيد نقاط الاتصال وتوفير بيئة خدمية متكاملة في موقع واحد.

وأضاف أننا نعمل باستمرار على تطوير هذه المراكز وتوسيع نطاقها الجغرافي، بما يضمن شمولية الوصول ويعزز العدالة الرقمية، انسجاماً مع أهداف التحديث الاقتصادي والإداري.

وشدّد على أن الوزارة مستمرة في تمكين هذه المراكز بأحدث التقنيات والكوادر المدربة، بهدف تقديم خدمات حكومية فاعلة تلبّي تطلعات المواطنين، وتُسهم في رفع مستوى رضاهم وثقتهم بالمؤسسات الحكومية.

وتم حتى الآن إنشاء وتشغيل 9 مراكز من أصل 15 مركزا من المخطط الانتهاء منها وتشغيلها مع نهاية 2025 في جميع محافظات المملكة، لتعزيز وصول الخدمات إلى المواطنين في مختلف مناطق المملكة وخصوصا ذات الكثافة السكانية العالية، حيث تم إنشاء أول مركز خدمات في منطقة المقابلين ويقدم 137 خدمة حكومية من خلال 29 مؤسسة، كما تم افتتاح فرع في مطار الملكة علياء الدولي يوفر 66 خدمة حكومية ضمن 24 مؤسسة، بالإضافة إلى مركز الخدمات الحكومي في اربد والذي يقدم 131 خدمة ضمن 29 مؤسسة.

وتم افتتاح فرع في الطفيلة يقدم 147 خدمة حكومية تتبع 28 مؤسسة، ومركز الخدمات في العقبة الذي يقدم 150 خدمة حكومية من خلال 28 مؤسسة، إلى جانب مركز معان الذي يقدم 135 خدمة حكومية ضمن 26 مؤسسة.

ويقدم مركز مادبا 129 خدمة حكومية ضمن 26 مؤسسة، ومركز جرش يوفر 127 خدمة حكومية ضمن 26 مؤسسة، كما تم الافتتاح التجريبي لمركز خدمات الكرك والذي يقدم 116 خدمة حكومية تابعة لـ 26 مؤسسة حكومية.

ويتم العمل على إضافة المؤسسات والخدمات الحكومية لمراكز الخدمات الحكومية على مراحل وحسب الأولوية للمتعامل.

ويعتمد المركز على مجموعة من الأدوات والقنوات لقياس رضى المواطنين وملاحظاتهم والتي تعمل على تحسين وتطوير تقديم الخدمات، وتشمل هذه القنوات: منصة “بخدمتكم”، البريد الخاص بوزارة الاقتصاد الرقمي، مركز الاتصال الوطني، مواقع التواصل الاجتماعي، التابلت لتقييم المركز، الاستبيانات ويتم نشرها بشكل ربعي، مكتب خدمة المواطن، ومنصة “الرضا”.

ويتعامل مكتب خدمة المواطن مع التغذية الراجعة للمواطنين، من خلال قنوات قياس الرضا والتي يتم التعامل معها بشكل يومي بالتنسيق مع مدراء الفروع، حيث تصنف إلى 3 محاور: بيئة عمل، إجراءات خدمة، سلوك موظف، وقد أظهرت نتائج التحليل أن 60 بالمئة من الملاحظات كانت ضمن فئة “الثناء”، و15 بالمئة “شكاوى”، و 35 بالمئة “اقتراحات”.

وأظهرت نتائج تقييم المتسوق الخفي لمراكز الخدمات الحكومية أن فرع مطار الملكة علياء الدولي حصل على نسبة رضا بلغت 97.6 بالمئة، فيما حقق مركز المقابلين 93.3 بالمئة، وسجّل مركز اربد نسبة 95.5 بالمئة.