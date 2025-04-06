إغلاقات وتحويلات في شوارع البحر الميت يوم الجمعة

وطنا اليوم:أعلنت الجمعية الأردنية للماراثونات عن إغلاق عدد من الشوارع المؤدية لمسارات برومين ألتراماراثون البحر الميت، الذي سيقام يوم الجمعة 11 نيسان بمشاركة واسعة من العدائين المحليين والدوليين.

وقالت الجمعية في بيان لها الأحد إنّ ذلك يأتي بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى وإدارة السير المركزية، حيث ينظم المراثون للسنة التاسعة والعشرين.

ويؤكد الحدث السنوي على أهمية موقع الأردن الجغرافي كوجهة أساسية في استقطاب العالم سياحياً ورياضياً، حيث يقام تطبيقا لمعايير الاتحاد الدولي، والتي تتمحور حول أهمية الحفاظ على سلامة العدائين، وتباعاً لذلك ستقوم الجمعية الأردنية للماراثونات وبالتعاون مع إدارة السير المركزية وأمانة عمان، بإغلاق جميع الطرق المؤدية إلى مسار الالتراماراثون ابتداء من بعد منتصف ليل يوم الجمعة (الساعة 12 منتصف الليل) وحتى الواحدة بعد الظهر من نفس اليوم الموافق 11/4/2025 على النحو التالي:

1-إغلاق الطريق من إشارات الرامة باتجاه مثلث المغطس باتجاه واحد. ابتداء من الساعة 12 بعد منتصف الليل ولغاية الساعة 1 من ظهر يوم الجمعة الموافق 11/4/2025.

2-إغلاق الطريق من مثلث المغطس باتجاه الفنادق ولغاية شاطئ عمان السياحي باتجاه واحد. ابتداء من الساعة 2 بعد منتصف الليل ولغاية الساعة 1 من ظهر يوم الجمعة الموافق 11/4/2025.

3-يغلق الطريق الرئيسي المؤدي إلى المغطس إغلاق تام. ابتداء من الساعة 2 بعد منتصف الليل ولغاية الساعة 1 من ظهر يوم الجمعة الموافق 11/4/2025.

4-كما تنوه الجمعية الأردنية للماراثونات بأن منطقة التجمع واصطفاف السيارات والحافلات لهذا العام ستكون في ساحة الرالي مقابل فندق كراون بلازا في البحر الميت.

كما يغلق الشارع ما بين نقطة التفتيش و منطقة الفنادق جزئيا من الساعة 12 بعد منتصف الليل وكليا الساعة 5 فجرا ولغاية الساعة 1 من ظهر يوم الجمعة الموافق 11/4/2025.

وتاليًا الطرق البديلة للطرق المغلقة

1- إلى جسر الملك حسين طريق الشونة الجنوبية من مثلث الرامة يمين باتجاه الشونة الجنوبية ومن إشارات الشونة الجنوبية إلى الجسر.

2- إلى جسر الملك حسين طريق ثاني من نقطة سطح البحر إلى سد الكفرين ومن ثم الشونة الجنوبية إلى الجسر.

3- إلى المغطس من مثلث الرامة باتجاه الشونة ومن ثم إلى الشارع المؤدي إلى جسر الملك حسين وقبل الجسر الانعطاف إلى اليمين باتجاه المزارع ومن ثم إلى المغطس من الطريق الخلفي، كما يمكن سلوك طريق نقطة سطح البحر إلى سد الكفرين ومن ثم عبر طريق المزارع إلى المغطس.

4- شارع الفنادق السير بحذر عكس اتجاه السير من مثلث الرامة ولغاية شاطيء عمان السياحي بحيث يكون السير باتجاهين.

5- مثلث الرامة من الجنوب ممكن سلوك الشارع من نقطة التفتيش يمين باتجاه منتجع البحيرة ومن ثم مثلث الرامة.

6- من طريق الجنوب باتجاه عمان عن طريق بانوراما البحر الميت مادبا من ثم إلى عمان.

ويتضمن التراماراثون البحر الميت 3 سباقات رئيسية؛ هي سباق ألتراماراثون (50 كم) فردي و(50 كم) تتابع، وسباق (21 كم) اللذان سينطلقان الساعة السادسة صباحاً مقابل شاطئ عمان السياحي، بالإضافة إلى سباق (10 كم) والذي ينطلق بعد 2 كم من مثلث المغطس الساعة 9 صباحاً.

وستكون مسارات السباق على النحو التالي:

سباق الألتراماراثون 50 كم فردي وتتابع:

وقت ا̈لإنطلاق في تمام الساعة 6:00 صباحاً. البداية مقابل شاطئ عمان السياحي بالبحر الميت، والجري صعوداً بشارع الخدمات (بعكس إتجاه حركة السير) بإتجاه منطقة الفنادق وصولاً إلى الشارع المؤدي إلى منطقة السكاي دايف، والانعطاف يساراً دخولاً إلى منطقة السكاي دايف والإلتفاف من الدوارالموجود داخل المنطقة والدخول إلى مهبط الطائرات ومن ثم العودة إلى شارع الخدمات ومتابعة الجري باتجاه إشارات الرامة للوصول إلى نقطة الالتفاف الخاصة بسباق 50كم قبل الوصول إشارات الرامة والعودة مرة أخرى لاستكمال الجري وصولا إلى شارع الخدمات والدخول إلى منطقة نادي الرياضات الجوية الملكي الأردني (سكاي دايف) ومهبط الطائرات مرة اخرى ومن ثم الجري على نفس المسار نزولا باتجاه شاطئ عمان السياحي إلى (خط النهاية).

سباق النصف ماراثون 21 كم:

وقت ا̈لإنطلاق في تمام الساعة 6:00 صباحاً. البداية مقابل شاطئ عمان السياحي بالبحر الميت، والجري صعوداً بشارع الخدمات (بعكس إتجاه حركة السير) وصولاً إلى الشارع المؤدي إلى منطقة السكاي دايف، ثم الالتفاف والعودة إلى شارع الخدمات مرة أخرى بإتجاه شاطئ عمان السياحي (خط النهاية).

سباق ال 10 كم:

وقت ا̈لإنطلاق في تمام الساعة 9:00 صباحاً. البداية بعد 2 كم من مثلث المغطس والجري نزولاً إلى منطقة الفنادق (باتجاه حركة السير) وصولاً إلى شاطئ عمان السياحي (خط النهاية).

وبإمكان جميع الراغبين بالمشاركة أن ينتهزوا الفرصة للتسجيل، حيث أن الجمعية الأردنية للماراثونات مستمرة في استقبال التسجيل في مكتب الجمعية الأردنية للماراثونات الواقع في الشميساني شارع حسين الجسر ثاني دخلة بعد البرجر كينج لغايات التسجيل واستلام عدة المشاركة من الساعة الـ 10 صباحاً وحتى الساعة 7 مساءاً.

كما يمكن التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للجمعية www.runjordan.com في موعد أقصاه 10/4/2025 لبرومين الترا ماراثون البحر الميت، أما سباق الأطفال الذي سيقام بعد اسبوع من السباق الرئيسي سيستمر التسجيل فيه حتى 17/4/2025 حيث ان موعده سيكون في 18/4/2025 في حدائق الحسين للأعمار من 6-14 عام.