بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار والأمطار تفاقم الأضرار

منذ 36 ثانية
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار والأمطار تفاقم الأضرار

وطنا اليوم:ارتفع عدد قتلى زلزال الذي وقع في 28 مارس الماضي إلى 3471 بالإضافة إلى 4671 مصابا و214 مفقودا، وفقا لوسائل إعلام محلية.
يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه وكالات الإغاثة إن الأمطار، التي هطلت في الساعات الماضية على أجزاء من ميانمار قد تعقد جهود الإغاثة وتزيد خطر انتشار الأمراض.
وقالت وكالات الإغاثة، إن هطول الأمطار غير الموسمية بالإضافة إلى الحرارة الشديدة للغاية قد يؤدي إلى تفشي الأمراض، بما في ذلك الكوليرا بين الناجين من الزلزال الذين يخيمون في العراء.
وأوضح توم فليتشر كبير مسؤولي الإغاثة في الأمم المتحدة الزائر في منشور على منصة إكس: “عائلات تنام أمام أنقاض منازلها، بينما يتم انتشال جثث ذويها من تحت الأنقاض. خوف كبير من وقوع المزيد من الزلازل”.
وأضاف: “نحتاج إلى خيام وإعطاء الأمل للناجين بينما يُعيدون بناء حياتهم المُدمّرة”، مشيرا إلى أن العمل الجاد والمُنسق هو الأساس لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح.
وكانت دول مجاورة لميانمار، مثل الصين والهند ودول جنوب شرق آسيا، من بين الدول التي أرسلت إمدادات إغاثة ورجال إنقاذ خلال الأسبوع المنصرم لدعم جهود التعافي في المناطق المُتضررة من الزلزال والتي يقطنها حوالي 28 مليون شخص.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:11

خوفا من توثيق تجاوزات الجيش.. إسرائيل تحتجز نائبتين بريطانيتين

10:06

فيضانات وأعاصير مميتة تضرب الولايات المتحدة وتخلف 16 قتيلا

09:54

خريجة هارفارد.. تعرف على المهندسة المغربية التي احتجت على مايكروسوفت

09:40

ازدحامات مرورية خانقة في عمان

09:35

التربية تمدد فترة التسجيل لامتحان الثانوية العامة لمدة 3 أيام

09:30

اليونيسيف: آلاف طرود المساعدات تنتظر الدخول إلى غزة

09:27

كتلة الإتحاد والتغيير تستعد لخوض إنتخابات إتحاد الجمعيات الخيرية لمحافظة العاصمة

09:26

السمردلي يكتب: هتافات الخيانة تستهدف الأردن وقواته المسلحة وأجهزته الأمنية

09:24

ماذا يريدون من الأردن ،،،

09:23

الجيش الاردني الهاشمي … تاريخ من البطولات

09:18

أكثر 10 دول متضررة في العالم من رسوم ترامب الجمركية

09:13

عشرات الشهداء والجرحى بغزة والاحتلال يوسّع توغلاته

وفيات
مكافحة المخدرات الأردنية تنعى الضابط الحياصاتوفيات الجمعة 4-4-2025وفيات الثلاثاء 1-4-2025وفيات الإثنين 31 – 3 – 2025وفيات الأحد 30-3-2025