خوفا من توثيق تجاوزات الجيش.. إسرائيل تحتجز نائبتين بريطانيتين

وطنا اليوم:قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في بيان، إن إسرائيل احتجزت نائبتين بالبرلمان البريطاني كانتا تزوران البلاد ضمن وفد برلماني ومنعتهما من الدخول.

وذكرت شبكة سكاي نيوز نقلا عن بيان لوزارة الهجرة الإسرائيلية أن النائبتين المحتجزتين هما يوان يانج وابتسام محمد من حزب العمال وقد تم رفض دخولهما للاشتباه في تخطيطهما “لتوثيق أنشطة قوات الأمن ونشر الكراهية ضد إسرائيل”.

وقال في بيان أصدره مساء السبت: “من غير المقبول، وغير المُجدي، والمُقلق للغاية أن تحتجز السلطات الإسرائيلية نائبتين بريطانيتين ضمن وفد برلماني إلى إسرائيل، وتُمنعهما من الدخول”.

وأضاف: “لقد أوضحت لنظرائي في الحكومة الإسرائيلية أن هذه ليست طريقة لمعاملة البرلمانيين البريطانيين. وقد تواصلنا مع النائبتين لتقديم دعمنا الكامل لهما”.

وأبرز أن أولوية الحكومة البريطانية تبقى “العودة إلى وقف إطلاق النار، وتحرير الرهائن، ووقف إراقة الدماء وإنهاء الصراع في غزة”.

وأبتسام محمد ولدت في اليمن، وهي أول امرأة عربية تُنتخب عضوا في البرلمان البريطاني، وأول نائبة يمنية بريطانية على الإطلاق، وفق “جيروزاليم بوست”.

وكانت محمد قد دعت في البرلمان البريطاني إلى وقف إطلاق النار ووصفت ما يحدث في غزة بأنه “تطهير عرقي وجرائم حرب”، منتقدة تهجير الفلسطينيين من رفح.

أما يوان يانغ فأصولها صينية، حسب “جيروزاليم بوست”، وكانت قد أعلنت عن نيتها زيارة الضفة الغربية، وسبق أن دعت إلى فرض عقوبات على بعض الوزراء الإسرائيليين بسبب دعمهم للاستيطان غير القانوني.