بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

ازدحامات مرورية خانقة في عمان

منذ 15 ثانية
ازدحامات مرورية خانقة في عمان

وطنا اليوم:شهدت معظم طرق مداخل العاصمة عمّان والشوارع الرئيسة فيها حركة وكثافة مرورية نشطة نتيجة عودة الدوام الرسمي بعد عطلة عيد الفطر المبارك.
وتواجدت مجموعات السير على الدواوير والتقاطعات الرئيسة والإشارات الضوئية للتنظيم والمحافظة على انسيابية حركة المركبات.
وكانت إدارة السير التابعة لمديرية الأمن العام، قد حثت، المواطنين على الالتزام بالسلوكيات المرورية الصحيحة، مطالبة في الوقت ذاته التخطيط المسبق للرحلات والالتزام بالسلوكيات المرورية الصحيحة وخاصة تغيير المسرب بشكل مفاجئ والسرعات العالية والحرص على مسافة أمان كافية بين المركبات لتجنب الحوادث المرورية.
وجددت الإدارة دعوتها للمواطنين بالمساهمة في الإبلاغ عن المخالفات المرورية من خلال رقم الشكاوى الخاص بإدارة السير عبر تطبيق الواتساب (0770999030).


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:35

التربية تمدد فترة التسجيل لامتحان الثانوية العامة لمدة 3 أيام

09:30

اليونيسيف: آلاف طرود المساعدات تنتظر الدخول إلى غزة

09:27

كتلة الإتحاد والتغيير تستعد لخوض إنتخابات إتحاد الجمعيات الخيرية لمحافظة العاصمة

09:26

السمردلي يكتب: هتافات الخيانة تستهدف الأردن وقواته المسلحة وأجهزته الأمنية

09:24

ماذا يريدون من الأردن ،،،

09:23

الجيش الاردني الهاشمي … تاريخ من البطولات

09:18

أكثر 10 دول متضررة في العالم من رسوم ترامب الجمركية

09:13

عشرات الشهداء والجرحى بغزة والاحتلال يوسّع توغلاته

09:09

برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام بيتيس ويُشعل صراع الليجا مع الريال

23:48

من مضارب عشيرة البطاينة. فيديو يوثق متانة نسيج المجتمع الأردني

21:51

كشف أكاذيب الرواية الإسرائيلية حول مجزرة المسعفين برفح ..

19:05

عوني الرجوب يزلزل الساحة السياسية بقرار اعتزاله العمل الحزبي

وفيات
مكافحة المخدرات الأردنية تنعى الضابط الحياصاتوفيات الجمعة 4-4-2025وفيات الثلاثاء 1-4-2025وفيات الإثنين 31 – 3 – 2025وفيات الأحد 30-3-2025