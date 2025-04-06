ازدحامات مرورية خانقة في عمان

وطنا اليوم:شهدت معظم طرق مداخل العاصمة عمّان والشوارع الرئيسة فيها حركة وكثافة مرورية نشطة نتيجة عودة الدوام الرسمي بعد عطلة عيد الفطر المبارك.

وتواجدت مجموعات السير على الدواوير والتقاطعات الرئيسة والإشارات الضوئية للتنظيم والمحافظة على انسيابية حركة المركبات.

وكانت إدارة السير التابعة لمديرية الأمن العام، قد حثت، المواطنين على الالتزام بالسلوكيات المرورية الصحيحة، مطالبة في الوقت ذاته التخطيط المسبق للرحلات والالتزام بالسلوكيات المرورية الصحيحة وخاصة تغيير المسرب بشكل مفاجئ والسرعات العالية والحرص على مسافة أمان كافية بين المركبات لتجنب الحوادث المرورية.

وجددت الإدارة دعوتها للمواطنين بالمساهمة في الإبلاغ عن المخالفات المرورية من خلال رقم الشكاوى الخاص بإدارة السير عبر تطبيق الواتساب (0770999030).