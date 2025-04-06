التربية تمدد فترة التسجيل لامتحان الثانوية العامة لمدة 3 أيام

وطنا اليوم:قررت وزارة التربية والتعليم تمديد فترة التسجيل لامتحان شهادة الثانوية العامة، وذلك لمنح فرصة أخيرة للتسجيل للطلبة الراغبين في التقدم للامتحان ولم يتمكنوا من التسجيل خلال الفترة المحددة سابقًا.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي، أن التمديد الجديد يستمر لمدة 3 أيام، ابتداءً من صباح غد الاثنين وحتى مساء الأربعاء المقبل.