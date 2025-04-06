اليونيسيف: آلاف طرود المساعدات تنتظر الدخول إلى غزة

وطنا اليوم:قالت منظمة الأمم المتحدة للأطفال (اليونيسيف)، اليوم السبت، إن أكثر من مليون طفل في قطاع غزة حرموا من المساعدات المنقذة للحياة لأكثر من شهر، لافتة إلى أن استمرار منع دخول المساعدات إلى غزة يمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وعواقبه وخيمة على الأطفال.

وأضافت اليونسيف في بيان عبر الموقع الرسمي للمنظمة، إن الحصار المفروض على المساعدات الإنسانية له عواقب كارثية على مليون طفل في قطاع غزة، مشيرة إلى أن استمرار منع المساعدات سيفاقم حالات سوء التغذية والأمراض ويزيد وفيات الأطفال في قطاع غزة.

وأكدت المنظمة أن لدينا آلاف الطرود من المساعدات تنتظر الدخول إلى قطاع غزة، ويجب السماح بدخولها فورا، كما أن الأغذية التكميلية للرضع في غزة قد نفذت، ولم يبق من الحليب الجاهز إلا ما يكفي لـ400 طفل فقط لمدة شهر، مضيفة أن الأطفال الذين يتلقون علاجا من سوء التغذية معرضون لخطر شديد بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة.