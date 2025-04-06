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عشرات الشهداء والجرحى بغزة والاحتلال يوسّع توغلاته

منذ 4 ثواني
عشرات الشهداء والجرحى بغزة والاحتلال يوسّع توغلاته

وطنا اليوم:استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين فجر اليوم الأحد في غارات على خان يونس ومدينة غزة، في وقت توسّع فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلاتها في القطاع.
واستشهاد 9 فلسطينيين وإصابة 20 آخرين إثر استهداف الطائرات الإسرائيلية خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي ومنزلا غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وأسفر قصف الخيمة عن استشهاد 6 مدنيين، بينهم نساء وأطفال، واستشهد 3 آخرون من عائلة واحدة بعد استهداف منزل بحي الأمل غربي المدينة، تم على أثره تدمير المنزل بالكامل.
وقالت مصادر فلسطينية إن بين الشهداء في حي الأمل الصحفية إسلام مقداد.
وبالتوازي مع الغارات الجوية، قصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة عبسان شرق خان يونس، وفقا لمصادر فلسطينية.
وفي رفح القريبة، تواصل القصف على المدينة والمناطق المتاخمة لها، حيث تزج قوات الاحتلال بالمزيد من القوات في إطار توغل مستمر منذ أيام.
وقالت قناة الأقصى الفضائية إن الدبابات الإسرائيلية المتوغلة أطلقت النار بكثافة شمال وشرق رفح.


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