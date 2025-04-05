تفاصيل ضبط 15 شخصاً قادوا مركبات دون رخصة

وطنا اليوم_أكد ضابط عمليات إدارة السير على ضبط 15 شخصا ارتكبوا مخالفة قيادة مركبة بدون الحصول على رخصة قيادة في مختلف مناطق المملكة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأضاف في حديثه لإذاعة الأمن العام ان ارتكاب هذه المخالفة الخطرة لها تأثير مباشر على سلامة العملية المرورية وخاصة في ظل عدم قدرة السائق غير المرخص على اتخاذ القرار المناسب عند حدوث اي مفاجئة على الطريق.

واشار إلى ان هذه المخالفة يكثر ارتكابها أثناء العطل الرسمية وبوجود احد الوالدين بالمركبة حيث تم إيداع المخالفين إلى المراكز الأمنية كل حسب الاختصاص بالإضافة حجز مركباتهم جميعا .

ونوه إلى ان قيادة المركبة بوجود احد الوالدين يشكل دافع وحافز لذات الشخص بقيادتها منفردا مما قد يؤدي ذلك إلى ارتكاب حوادث مرورية تكون نتائجها وخيمة .