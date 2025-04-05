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جامعة فيلادلفيا تعلن عن توفر شاغر فني مشاغل في كلية الهندسة والتكنولوجيا

منذ 15 ثانية
جامعة فيلادلفيا تعلن عن توفر شاغر فني مشاغل في كلية الهندسة والتكنولوجيا

وطنا اليوم _

جامعــــــــــــــــــــــــــــــــة فيلادلفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

طريق المستقبل 

تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين

فني مشاغل/كلية الهندسة والتكنولوجيا 

وفقا للشروط التالية 

• أن يكون أردني الجنسية.

• خبره لا تقل عن 5 سنوات .

• أن لا يتجاوز 35 عاماً .

• حاصل على دبلوم تخصص كهرباء .

الوثائق المطلوبة

• صورة شخصية.

• صورة عن بطاقة الأحوال المدنية ودفتر العائلة.

• صورة عن شهادة الخبرة والدورات الفنية.

• صورة السيرة الذاتية والشهادات العلمية. 

على من تتوفر لديه الشروط المذكورة أعلاه تقديم الطلب إلكترونياً على موقع جامعة فيلادلفيا/ وظائف ادارية https://alumni.philadelphia.edu.jo/Job_app 

او الحضور شخصياً الى دائرة الموارد البشرية في الجامعة .

علماً ان اخر موعد لتقديم الطلبات نهاية دوام يوم الخميس 10/4/2025.


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