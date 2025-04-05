جامعة فيلادلفيا تعلن عن توفر شاغر فني مشاغل في كلية الهندسة والتكنولوجيا

وطنا اليوم _
جامعــــــــــــــــــــــــــــــــة فيلادلفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
طريق المستقبل
تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين
فني مشاغل/كلية الهندسة والتكنولوجيا
وفقا للشروط التالية
• أن يكون أردني الجنسية.
• خبره لا تقل عن 5 سنوات .
• أن لا يتجاوز 35 عاماً .
• حاصل على دبلوم تخصص كهرباء .
الوثائق المطلوبة
• صورة شخصية.
• صورة عن بطاقة الأحوال المدنية ودفتر العائلة.
• صورة عن شهادة الخبرة والدورات الفنية.
• صورة السيرة الذاتية والشهادات العلمية.
على من تتوفر لديه الشروط المذكورة أعلاه تقديم الطلب إلكترونياً على موقع جامعة فيلادلفيا/ وظائف ادارية https://alumni.philadelphia.edu.jo/Job_app
او الحضور شخصياً الى دائرة الموارد البشرية في الجامعة .
علماً ان اخر موعد لتقديم الطلبات نهاية دوام يوم الخميس 10/4/2025.