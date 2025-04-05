الجغبير: غرف الصناعة تبحث تداعيات رفع الجمارك على الصادرات للولايات المتحدة 

وطنا اليوم_دعا رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير لعقد اجتماع لمجالس ادارة الغرف الصناعية، الأحد، لبحث تداعيات قرار الرئيس الأميركي بفرض رسوم جمركية على الصادرات الأردنية الى الولايات المتحدة بنسبة 20%، والعمل على ايجاد الحلول المناسبة لمعالجة هذه التداعيات.

وأوضح الجغبير، إن قرار الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على عدد من شركائها التجاريين، من بينهم الأردن، يستدعي اتخاذ اجراءات لدعم الصناعة الوطنية، مشيرا الى ان الحكومة والقطاع الخاص يعملان بشكل تكاملي لتعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية وزيادة تنافسيتها.

وأكد الجغبير أن الأردن يجب أن يتبنى سياسات تضمن التوازن في العلاقات التجارية.

واشار الجغبير أن الصناعة الأردنية أثبتت قدرتها على المنافسة رغم التحديات، مشيراً إلى أن الميزان التجاري بين الأردن والولايات المتحدة حقق فائضاً بقيمة 877 مليون دينار (1.24 مليار دولار) في عام 2024، كما بلغت صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة 2.208 مليار دينار (3.12 مليار دولار)، مقارنة بـ 1.958 مليار دينار (2.77 مليار دولار) في عام 2023، بزيادة نسبتها 12.8 ٪.

واعتبر الجغبير أن القرار الأمريكي رسالة واضحة بأن على الدول حماية صناعاتها وتعزيز إنتاجها المحلي.