رسوم ترمب الجمركية بنسبة 10% على جميع الواردات للولايات المتحدة تدخل حيز التنفيذ

وطنا اليوم_دخلت الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 10% التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على معظم المنتجات المستوردة إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ صباح السبت، في تصعيد للحرب التجارية يهدد ببلبلة الاقتصاد العالمي.

وتطبق هذه الرسوم على القسم الأكبر من الواردات الأميركية باستثناء منتجات المكسيك وكندا، فيما تواجه عشرات الدول عبر العالم رسوما مشددة جديدة اعتبارا من التاسع من نيسان/أبريل.

ويهدف القرار إلى تقليص العجز التجاري وتحفيز الإنتاج المحلي، إلا أنه يثير مخاوف من ارتفاع الأسعار للمستهلكين الأمريكيين، إضافةً إلى إمكانية تصاعد التوترات التجارية مع الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين للولايات المتحدة.