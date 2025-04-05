د. أحمد زياد ابو غنيمة يكتب :لا أقول إلا

وطنا اليوم_بقلم د. أحمد زياد ابو غنيمة:

لا أقول إلا:

الله يحمي وطننا الحبيب من جحافل منافقي الوطنية ” الموسمية”؛ الذين لا تثور ثائرتهم إلا عندما يخرج الناس ليعبروا عن شعورهم بالغضب والقهر الناتج عن عجزهم على مناصرة الشعب الفلسطيني المجاهد، وهو يقصف صباح مساء من عدو مجرم نازي !!

هؤلاء لم ولن نسمع لهم صوتا حين يتعلق الأمر بالحال الذي وصلنا إليه من مديونية وفساد تفوح روائحه كل عام في تقارير ديوان المحاسبة !!!

هل يجرؤ هولاء على المطالبة بإلغاء معاهدة وادي عربة التي كبّلت قرارنا السياسي والعسكري في وجه العدو الصهيو.ني الذي يتربص بنا صباح مساء !!!

وهل سمعوا عن المناورات العسكرية التي ينوي الكيان الصهيو.ني القيام بها في الأيام القادمة في الضفة الغربية ومنطقة الاغوار المتاخمة لحدودنا مع فلسطين المحتلة ؟؟!!!

آن لعقلاء الدولة أن ينظروا باهتمام شديد لمشاعر غضب الأردنيين التي تتفاقم يوما بعد يوم !!