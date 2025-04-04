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ترامب يحض رئيس الاحتياطي الفدرالي على “خفض” معدلات الفائدة

منذ 4 دقائق
ترامب يحض رئيس الاحتياطي الفدرالي على “خفض” معدلات الفائدة

وطنا اليوم:حض دونالد ترامب الجمعة عبر منصته تروث سوشال رئيس الاحتياطي الفدرالي على خفض معدلات الفائدة، قبيل مداخلة للأخير.
وكتب الرئيس الأميركي “سيكون الوقت المثالي لرئيس الاحتياطي جيروم باول لخفض معدلات الفائدة”، مؤكدا أن التضخم تراجع في الولايات المتحدة منذ عودته الى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير.
الى ذلك حذّر رئيس الاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي الأميركي) جيروم باول، الجمعة من أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب زادت مخاطر ارتفاع معدّل البطالة، مرجّحا أن تؤدي إلى زيادة التضخم وتباطؤ النمو.
وقال باول في حدث نظّم في فرجينيا “بات من الواضح الآن أن زيادات الرسوم الجمركية ستكون أكبر بكثير مما كان متوقعا”.
ولفت إلى أنه “من المرجح أن ينطبق ذلك أيضا على الآثار الاقتصادية التي ستشمل ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو”، مضيفا أنه “من السابق لأوانه” النظر في إدخال تعديلات على السياسة النقدية الأميركية.
وتوقّع باول أن ينحسر في الأشهر المقبلة انعدام اليقين السائد حاليا.
وقال إنه “بعد عام من الآن، يفترض أن يصبح انعدام اليقين أقل بكثير”، متوقّعا أن تكون “الآثار الفعلية للسياسات قد أصبحت حينها جلية وواضحة”.


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