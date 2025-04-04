أبو عبيدة: نصف أسرى العدو الأحياء يتواجدون في مناطق طلب جيش الاحتلال إخلاءها

وطنا اليوم:أكد أبو عبيدة الناطق باسم “كتائب القسام”، يوم الجمعة، أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تتحمل كامل المسؤولية عن حياة الأسرى الإسرائيليين.

وأضاف أبو عبيدة: “لو كانت حكومة نتنياهو معنية بهم لالتزمت بالاتفاق الذي وقعته في يناير ولربما كان معظمهم اليوم في بيوتهم”.

وصرح الناطق العسكري باسم “كتائب القسام” بأن “نصف أسرى العدو الأحياء يتواجدون في مناطق طلب الجيش الإسرائيلي إخلاءها في الأيام الأخيرة”.

وأكد المتحدث بأن “القسام” قررت عدم نقل الأسرى من هذه المناطق وإبقاءهم ضمن إجراءات تأمين مشددة لكنها خطيرة للغاية على حياتهم.

وأوضح أبو عبيدة أنه “إذا كان العدو معنيا بحياة هؤلاء الأسرى فعليه التفاوض فورا من أجل إجلائهم أو الإفراج عنهم، وقد أعذر من أنذر”.