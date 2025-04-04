بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

أبو عبيدة: نصف أسرى العدو الأحياء يتواجدون في مناطق طلب جيش الاحتلال إخلاءها

منذ 57 ثانية
أبو عبيدة: نصف أسرى العدو الأحياء يتواجدون في مناطق طلب جيش الاحتلال إخلاءها

وطنا اليوم:أكد أبو عبيدة الناطق باسم “كتائب القسام”، يوم الجمعة، أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تتحمل كامل المسؤولية عن حياة الأسرى الإسرائيليين.
وأضاف أبو عبيدة: “لو كانت حكومة نتنياهو معنية بهم لالتزمت بالاتفاق الذي وقعته في يناير ولربما كان معظمهم اليوم في بيوتهم”.
وصرح الناطق العسكري باسم “كتائب القسام” بأن “نصف أسرى العدو الأحياء يتواجدون في مناطق طلب الجيش الإسرائيلي إخلاءها في الأيام الأخيرة”.
وأكد المتحدث بأن “القسام” قررت عدم نقل الأسرى من هذه المناطق وإبقاءهم ضمن إجراءات تأمين مشددة لكنها خطيرة للغاية على حياتهم.
وأوضح أبو عبيدة أنه “إذا كان العدو معنيا بحياة هؤلاء الأسرى فعليه التفاوض فورا من أجل إجلائهم أو الإفراج عنهم، وقد أعذر من أنذر”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:23

المسؤولية المطلوبة من قيادات الإخوان نحو الأردن

20:14

لعلاج فقر الدم.. 10 فواكه سحرية

20:08

تعادل الوحدات وشباب الأردن بدوري المحترفين لكرة القدم

19:54

رسوم ترامب تكبد أغنياء العالم 208 مليارات دولار في يوم

19:46

إلى متى الصمت؟ غزة تُباد، والعدو يتمدد، والأمة في سبات واسترخاء خطير!

19:43

النافورة مول يحيل العقبة ساحة للفرح ومتعة للتسوق في ايام العيد

19:38

الأونروا : شمال الضفة الغربية يشهد أكبر موجة نزوح منذ 1967

19:33

الملك والرئيس البلغاري يترأسان جولة جديدة من اجتماعات العقبة في صوفيا

19:26

القوة البحرية والزوارق الملكية تحبط محاولة تسلل بحرا إلى الأردن

16:45

ممثلو الجمعيات الخيرية المترشحون لإنتخابات الإتحادات الخيرية يدعون إلى مناظرات بينهم

16:38

تركيا: لا نريد المواجهة مع إسرائيل في سوريا

16:11

إنهاء العمل بتجديد وصيانة إنارة طريق المطار

وفيات
مكافحة المخدرات الأردنية تنعى الضابط الحياصاتوفيات الجمعة 4-4-2025وفيات الثلاثاء 1-4-2025وفيات الإثنين 31 – 3 – 2025وفيات الأحد 30-3-2025