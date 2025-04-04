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النافورة مول يحيل العقبة ساحة للفرح ومتعة للتسوق في ايام العيد

منذ 22 ثانية
النافورة مول يحيل العقبة ساحة للفرح ومتعة للتسوق في ايام العيد

وطنا اليوم:استطاع “النافورة مول” في العقبة ان يصنع الفرح ويبثه في ارجاء العقبة خلال عطلة عيد الفطر السعيد ، وامسى المول مكانا حقيقيا للاستمتاع باجواء العيد ، واجتماع العائلة والاصحاب من داخل العقبة وزوارها من من مختلف محافظات المملكة وضيوف الاردن العرب والاجانب ، من خلال الفعاليات العديدة التي نظمتها ادارة المول ممثلة بشركة الاسواق الاولى التابعة لشركة الاسواق الحرة الاردنية.
وكان “النافورة مول” قد اعلن عن اقامة بازار العيد طيلة عطلة العيد والعديد من الفعاليات المرافقة تحت شعار #عيدكم_أحلى_في_النافورة_مول
وتضمنت الفعاليات منح مرتادي المول كوبونات خصم وهدايا خلال تسوقهم وارتديادهم اروقة المول ، بالاضافة الى شخصيات كرتونية وهدايا للأطفال احتفالا بالعيد.
فيما خصصت أمسيات العيد في النافورة مول للاستمتاع بالموسيقى رفقة آلة القانون.
ولتحقيق اكثر تجربة تسوق غنية فقد كان دوام اقسام المول خلال العيد من فروع بنوك وصرافات الية وسوبرماركت والصيدلية وبينجو الالعاب وصالون التجميل والمطاعم والمقاهي لساعات طويلة لتلبية رغبات زواره والتمتع بتجربة تسوق لا تنسى من خلال العديد من منتجات العلامات التجارية.


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