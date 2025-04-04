الأونروا : شمال الضفة الغربية يشهد أكبر موجة نزوح منذ 1967

وطنا اليوم:حذّرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” من أن الوضع في شمال الضفة الغربية ما يزال مقلقا للغاية نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة.

وأشارت الوكالة في بيان إلى أن هذه العمليات أسفرت عن أكبر موجة نزوح سكاني منذ حرب عام 1967.

وذكرت أن هذه العملية أسفرت عن تدمير ممنهج وتهجير قسري وتضمنت أوامر هدم أثرت على العائلات الفلسطينية ومخيمات اللاجئين.

وأشارت إلى أنها تواصل العمل مع شركائها لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة ودعم نفسي واجتماعي للعائلات النازحة، كما قامت بتكييف الخدمات الأساسية وتوفير عيادات صحية متنقلة وخدمات التعلم عبر الإنترنت.

الى ذلك اتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة بشن “حرب تجويع معلنة” على سكان غزة، مؤكدة أن تصعيد عملياته هدفه “تطبيق خطط الإبادة والتهجير” على سكان القطاع المحاصر.

وقالت الحركة -في بيان لها- إن “حكومة الإرهابي بنيامين نتنياهو تواصل حرمان أكثر من مليوني إنسان من الماء والغذاء والدواء في حرب تجويع معلنة”.

وأشارت إلى أن حكومة نتنياهو دمرت مرافق مدنية، وآخرها محطة تحلية المياه في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وشددت الحركة على أن تصعيد الاحتلال العسكري يكشف أهدافه التي تتجاوز استعادة الأسرى إلى محاولة تطبيق خطط الإبادة والتهجير، وفق نص البيان.

وأضافت أن “وتيرة مجازر جيش الاحتلال بحق المدنيين العزل تستمر في كافة مناطق قطاع غزة”.

وأكدت أن “شعبنا لن يخضع للإرادة الفاشية، وسيُفشل بثباته المخططات التي تستهدف تصفية قضيته ووجوده على أرضه”.

وتواصل إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة بغزة خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود وسط مجاعة متفاقمة تخيم على القطاع المحاصر.