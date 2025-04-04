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القوة البحرية والزوارق الملكية تحبط محاولة تسلل بحرا إلى الأردن

منذ 3 دقائق
القوة البحرية والزوارق الملكية تحبط محاولة تسلل بحرا إلى الأردن

وطنا اليوم:أحبطت قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية اليوم الجمعة، على إحدى واجهاتها البحرية محاولة تسلل ضمن المياه الإقليمية الأردنية.
وقال المصدر: “إنه جرى التعامل مع الموقف بعد رصد مركز العمليات البحري قيام شخص يحاول التسلل سباحة، داخل المياه الإقليمية الاردنية، وتم على الفور تحريك زوارق رد الفعل السريع البحري إلى الموقع، وتم ضبط المتسلل وتحويله للجهات ذات الاختصاص”.
وأكد المصدر أن القوة البحرية والزوارق الملكية ستتعامل بكل قوة وحزم مع أية محاولة تسلل أو تهريب على الحدود البحرية للمملكة، ومنع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.


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