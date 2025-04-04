إنهاء العمل بتجديد وصيانة إنارة طريق المطار

وطنا اليوم:أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان، مع ساعات فجر اليوم الجمعة أعمال صيانة شبكة الإنارة على طريق مطار الملكة علياء الدولي واستبدال وحدات الانارة عليه بأخرى حديثة.

وأشرف وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن على إنهاء أعمال استبدال وحدات الإنارة، واطلع خلال جولة ميدانية مع ساعات الفجر رافقه فيها رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة ومدير عام شركة الكهرباء الأردنية المهندس حسن عبدالله، على أهم مميزات الوحدات الجديدة وأثرها الاقتصادي والبيئي ودورها في رفع مستوى السلامة المرورية على هذا الطريق.

أبو السمن قال أن وزارة الأشغال مستمرة في خططها لتعزيز مستوى السلامة المرورية على مختلف طرق المملكة والتي تعتبر إنارة الطرق أهم عناصرها.

وبين أنه سيتم قريبا طرح عطاء توريد مواد لإجراء صيانة لأعمدة وأبراج الانارة على مختلف الطرق وخصوا تلك التي تربط المحافظات بعضها ببعض.

من جهته أكد رئيس هيئة الطاقة والمعادن المهندس السعايدة أهمية تعزيز منظومة البنية التحتية لإنارة الطرق العامة وادامة تزويد الخدمة.

وشدد على دور عمليات التنسيق بين وزارة الأشغال وهيئة الطاقة وشركات الكهرباء لغايات تشغيل أنظمة إنارة الطرق ومتابعة إدامة تشغيلها وصيانتها مما سينعكس ايجابا على وضع الانارة في شوارع المملكة.

وكانت الكوادر المختصة في وزارة الأشغال وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وشركتي الكهرباء الوطنية والأردنية باستبدال نحو 1350 وحدة إنارة منها 900 وحدة (LED) من منطقة الدوار الثامن وحتى جسر مدخل المطار .

وتتميز وحدات الإنارة الجديدة أنها موفره لاستهلاك الطاقه ومجهزه لتكون وحدات ذكيه قابله للمراقبه والتحكم وذات عمر تشغيلي طويل.

كما تعتبر صديقة للبيئة حيث تخفض من انبعاث ثاني اكسيد الكربون، كما ان الاناره المنبعثه من خلال هذه الوحدات مريحه لعين سائق المركبه مقارنه بوحدات الصوديوم القديمة.

يذكر أنه ونظرا لأهمية طريق المطار فقد تم تنفيذ الأعمال من بعد منتصف الليل وخلال ساعات الفجر وحتى الساعة التاسعة صباحا طيلة أيام عطلة عيد الفطر.

وتنوه الوزارة إلى أنها مستمرة بالتعاون مع الشركاء في صيانة بعض وحدات وأبراج الإنارة على ذات الطريق مهيبة بسالكي الطريق توخي الحيطة والحذر خلال فترة العمل والالتزام بالتعليمات الصادرة عنها وعن الشركاء في مديرية الأمن العام وبالشواخص الارشادية والتحذيرية التي سيتم تعزيز الموقع فيها.