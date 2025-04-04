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مسيرة في عمّان تحت عنوان كفى قتلاً دعما لأهالي قطاع غزة

منذ 33 ثانية
مسيرة في عمّان تحت عنوان كفى قتلاً دعما لأهالي قطاع غزة

وطنا اليوم:نظّم الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، عقب انتهاء صلاة الجمعة ، مسيرة جماهيرية تحت شعار “كفى قتلاً”، وذلك أمام مسجد عباد الرحمن في منطقة الصويفية بالعاصمة عمّان.
وجاء اختيار منطقة الصويفية كموقع للمسيرة لقربها من سفارة الولايات المتحدة في عمّان، في رسالة مباشرة لتوجيه صوت الشارع الأردني إلى الإدارة الأميركية، باعتبارها الداعم الأساسي للاحتلال من خلال تزويده بالسلاح، والذي يُستخدم في ارتكاب المجازر بحق أهالي قطاع غزة.
كما أثنى المشاركون على صمود الأهل في قطاع غزة رغم كلّ القتل والتجويع ومحاولات التهجير التي يتعرّضون لها.
وأكد المشاركون على استمرار الحراك الشعبي الرافض للعدوان والداعي لموقف دولي أكثر حزماً تجاه الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.


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